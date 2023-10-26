В региональном учреждении, начальник которого находится в СИЗО, вновь меняется руководитель

Из ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) увольняется и. о. начальника Михаил Якушев. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник в кабмине. Его последний рабочий день в должности — 27 октября. По одной из версий, Михаилу Якушеву предложили работать в организации на постоянной основе, тем самым избавившись от приставки «и. о.», но он отказался.

Михаил Якушев работает в управлении последние десять лет, ранее возглавлял МКУ «Пермблагоустройство». В июле господин Якушев был назначен и. о. начальника УАДиТ, после ареста по обвинению во взятке прежнего начальника — Андрея Уголькова.

КГБУ «УАДиТ» находится в ведомственном подчинении министерства транспорта Пермского края. Учреждение обеспечивает деятельность по управлению автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, включая искусственные дорожные сооружения и другие объекты транспортной инфраструктуры.