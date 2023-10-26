«Милану» досталось за «Ньюкасл»

В футбольной Лиге чемпионов завершился третий тур группового этапа. ПСЖ снова занял первое место в квартете F после того, как сам уверенно победил «Милан» — 3:0, а «Ньюкасл» уступил «Боруссии» — 0:1. Смена лидера произошла и в группе Е, где «Фейеноорд», одолев «Лацио» — 3:1, обошел «Атлетико», который сыграл вничью с «Селтиком» — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters Фото: Gonzalo Fuentes, Reuters

Центральным событием среды в Лиге чемпионов было противостояние двух грандов европейского футбола — ПСЖ и «Милана». Да и вообще самая мощная по составу участников группа F по традиции находилась в центре внимания. Ведь даже один из лучших немецких клубов — дортмундская «Боруссия» — оказался здесь после двух туров в аутсайдерах, и лидерство захватил отнюдь не ПСЖ, а «Ньюкасл», который разгромил звездных парижан во главе с Килианом Мбаппе со счетом 4:1.

Команде Луиса Энрике после такого конфуза нужно было реабилитироваться в домашнем матче с «Миланом», но и подопечные Стефано Пиоли стартовали не лучшим образом, завершив две встречи вничью 0:0. Хозяева начали очень активно и уже к седьмой минуте посадили соперника на две желтые карточки. Тем не менее гости не дрогнули и быстро свели этот наступательный порыв на нет. Их атаки тоже не доставляли особых хлопот ПСЖ, и на поле установилось абсолютное равенство, при котором не то что голами — даже моментами для взятия ворот практически не пахло.

Однако на 32-й минуте равновесие нарушил Мбаппе. Только миланцы немного ослабили опеку звездного француза и пустили его в штрафную площадь с мячом, как тот сразу же воспользовался свободой маневра и забил из-под Фикайо Томори. Хотя нельзя не отметить вклад в успех Мбаппе и 17-летнего Варрена Заира-Эмри, который подготовил эту голевую ситуацию.

Во втором тайме, наконец, и гости создали реальную угрозу, когда Кристиан Пулишич убежал один на один с вратарем, но вместо удара отдал пас Оливье Жиру, а тому уже было очень трудно попасть с острого угла. Зато ПСЖ не упустил свой шанс, когда миланцы почему-то растерялись при розыгрыше обычного углового. Усман Дембеле спокойно получил удобную передачу в штрафной и пробил, а главное — никто не мешал Рандалю Коло Муани подобрать отскок от голкипера Майка Меньяна и отправить мяч в сетку.

Этот гол фактически предопределил исход матча. Тем более что «Милан» опять не сумел распечатать чужие ворота. А вот у парижан отличился еще Ли Кан Ин. ПСЖ с шестью очками стал лидером группы, так как «Ньюкасл» дома проиграл «Боруссии», которая, в отличие от «Милана», забила свой первый мяч в нынешней Лиге чемпионов. На «Сент-Джеймс Парк» все решил один-единственный гол в исполнении Феликса Нмечи. С четырьмя баллами дортмундцы поднялись на второе место, опередив «Ньюкасл» по дополнительным показателям. Миланцы здесь пока последние с двумя очками.

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Важный матч состоялся в группе Е, где борьбу за путевки в play-off ведут три клуба. «Фейеноорд» принимал «Лацио» и повел благодаря голу своего лучшего бомбардира Сантьяго Хименеса, который легко разобрался с центральным защитником гостей внутри штрафной и с разворота ударил в нижний угол. Причем чуть ранее мяч, забитый мексиканцем, был отменен из-за обидного мизерного офсайда, однако эта неприятность только раззадорила его. В компенсированное время первого тайма римляне не уследили за опорником Рамизом Зерруки, позволив ему беспрепятственно приложиться со средней дистанции. А во второй половине Хименес еще раз огорчил «Лацио», добив мяч в пустой створ после того, как голкипер Иван Проведель отразил удар Квинтена Тимбера. Итальянская команда смогла ответить только голом престижа с пенальти, который реализовал Педро Родригес.

Победив 3:1, «Фейеноорд» набрал шесть очков и вышел на первое место. Лидировавший «Атлетико» добился только ничьей в Глазго — 2:2, причем по ходу матча мадридцы дважды уступали местному «Селтику». А еще у них в концовке был удален Родриго Де Пауль. Испанский клуб опустился на вторую строчку с пятью очками. У «Лацио» — четыре балла, у «Селтика» — один.

В других группах безусловные фавориты встречались с явными аутсайдерами. Так, в квартете Н «Барселона» на классе даже в отсутствие семи футболистов основной обоймы, включая травмированного Роберта Левандовского и дисквалифицированного Гави, обыграла «Шахтер». До перерыва ворота украинского клуба, который буквально накануне возглавил новый тренер Марино Пушич, сменивший на этом посту Патрика ван Леувена, поразили Ферран Торрес и Фермин Лопес. И хотя Георгий Судаков во втором тайме сократил разницу до минимума, каталонцы без каких-то сверхусилий удержали победный результат — 2:1.

С девятью очками «Барса» по-прежнему занимает первое место, а вторым здесь идет «Порту», у которого теперь шесть баллов. Португальский клуб раскатал на выезде «Антверпен» — 4:1, несмотря на то что проигрывал к перерыву 0:1. В этом матче хет-трик оформил бразилец Эванилсон. У бельгийской команды осталось ноль очков. «Шахтер» с тремя находится на третьей позиции.

В группе G третью победу подряд одержал «Манчестер Сити». Триумфатору прошлой Лиги чемпионов пришлось немного повозиться в Берне с «Янг Бойз», и до 67-й минуты счет там был 1:1. Но потом Эрлинг Холанн сделал дубль, и на этом все закончилось. «РБ Лейпциг» дома переиграл «Црвену Звезду» — и тоже 3:1. У немецкого клуба шесть очков, а швейцарский и сербский клубы делят третье-четвертое места с одним баллом.

Александр Ильин