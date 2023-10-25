У основателя девелоперской компании «Джи-групп» Рашида Гильфанова прошел обыск

Сотрудники следственного управления СКР по Татарстану провели обыск в доме основателя девелоперской компании «Джи-групп» (бренд «Унистрой») Рашида Гильфанова, который проходит свидетелем по делу об уклонении от уплаты налогов на 51 млн руб.

Об этом «Ъ-Казань» стало известно от источников в правоохранительных органах, которые пояснили, что подозреваемым по данному делу является Ленар Хабибуллин, бывший владелец ООО «Торговый дом "Олимп"», выступавший субподрядчиком строительства объектов «Унистроя».

В «Джи-групп» подтвердили факт обыска у господина Гильфанова, но назвали «странным проводить обыски в доме пожилого человека» (имеется в виду Рашид Гильфанов.— «Ъ-Казань»), поскольку «"Унистрой" и его объекты не связаны с делом», а сам господин Гильфанов «уже очень давно является пенсионером, не принимающим никакого участия ни в оперативном управлении бизнесом, ни в его владении».

«Что касается следственных действий, то они связаны с подрядной организацией, которая нам никогда не принадлежала, не была аффилирована с нашими структурами и не работала на наших объектах, но работала на субподряде у компании, кроме прочих объектов участвовавшей и в строительстве одного из объектов "Унистрой"»,— сказали в «Джи-групп».

«На протяжении многих лет деятельности никаких претензий у налоговой инспекции не возникало, нет их и сейчас. Компания является честным и открытым налогоплательщиком»,— отметили в «Джи-групп» и заверили, что «в рамках своих компетенций оказывают и сохраняют готовность оказать помощь следствию».

По данным «Джи-групп», за девять месяцев объемы «Унистроя» по реализации квартир превысили 17,5 млрд руб., что на 116% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В компании результат связывают в том числе со стартом продаж жилья строящихся ЖК в новых для нее регионах — Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Перми.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"