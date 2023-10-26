Структура корпорации «Ростех» по работе с проблемными и непрофильными активами, основана в 2010 году. Занимается антикризисным управлением, финансовым оздоровлением и трансформацией предприятий ОПК и ВПК. Представлена в секторе радиоэлектронного, авиационного, гражданского и судостроительного комплексов, а также в секторе боеприпасов, спецхимии и обычных вооружений. Управляет группой компаний СТАН.

СТАН основан в 2012 году. Является крупнейшим отечественным производителем металлообрабатывающего оборудования. В продуктовую линейку входят портальные, токарно-фрезерные, шлифовальные станки, тяжелые прессы и другое оборудование. Компания включает пять промышленных предприятий и конструкторских бюро в Москве, Стерлитамаке, Коломне, Иваново и Рязани.

Гендиректор ООО «РТ-Капитал» — Семен Якубов.