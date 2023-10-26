Якубов Семен Валерьевич

Родился 5 января 1977 года. В 1993 году окончил юридический факультет Дагестанского государственного университета, квалификация «юриспруденция». В 2008 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Кандидат юридических наук.

В 1997–2007 годах работал в Московско-Ярославской транспортной прокуратуре Московской транспортной прокуратуры, пройдя путь от следователя до заместителя. Три года руководил Северным следственным отделом на транспорте межрегионального следственного управления на транспорте СК при прокуратуре РФ. C 2011 до 2021 года последовательно занимал руководящие посты в органах города Москвы и Московской области. С 2021-го — генеральный директор ООО «РТ-Капитал».

Женат, двое детей.