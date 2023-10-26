Как региональные власти ограничивают движение СИМ

В марте 2023 года власти Улан-Удэ запретили передвижение на электросамокатах в городских парках, на территории крупных больниц и этнографического музея. В прошлом году в столице Бурятии были введены зоны ограничения скорости до 15 км/ч на центральных улицах с высоким пешеходным трафиком.

В апреле операторы кикшеринга заключили с мэрией Нижнего Новгорода соглашение, запрещающее поездки на электросамокатах в Нижегородском кремле и парках. На Большой Покровской улице скорость ограничена 10 км/ч, на прочих улицах и набережных — 15 км/ч.

В мае мэрия Челябинска договорилась с сервисами по прокату электросамокатов об ограничении передвижения по Кировке — пешеходной улице в центре города.

2 октября администрация Саратова обнародовала список центральных улиц города, где будут установлены знаки, запрещающие движение СИМ. Ранее с соответствующим предложением выступили представители прокуратуры.

18 октября депутаты городской думы Екатеринбурга на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения одобрили предложение ГИБДД ограничить передвижение СИМ в центральной части Екатеринбурга, на аллеях и тротуарах шириной менее двух метров.

25 октября администрация Перми запустила в соцсетях опрос об отношении горожан к работе сервисов проката электросамокатов. Жители могут выбрать один из трех сценариев: усилить контроль за соблюдением правил благоустройства и штрафовать операторов кикшеринга за размещение самокатов в неположенных местах; ограничить зоны, в которых разрешается движение на электросамокатах; полностью запретить работу кикшеринга.

Василий Алексеев, Екатеринбург; Никита Маркелов, Саратов; Андрей Репин, Нижний Новгород; Влад Никифоров, Иркутск; Дмитрий Астахов, Пермь; Артур Якушко, Челябинск