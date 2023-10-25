«Всегда голосовали наяву»

В Татарстане в 2024 году не планируют применять онлайн-голосование на выборах, в том числе — депутатов парламента республики. Как сообщили «Ъ-Казань» в ЦИК Татарстана, решение о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) может быть принято только с учетом мнения общественности и партий. Против ДЭГ выступают в региональном отделении КПРФ, где заявляют об «угрозе фальсификаций», поскольку онлайн-выборы «не поддаются контролю». В «Единой России», наоборот, готовы к ДЭГ. В ноябре в Татарстане, как и в других субъектах РФ, проведут тестирование системы электронного голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О том, что Татарстан примет участие в тестовом онлайн-голосовании, глава регионального ЦИКа Андрей Кондратьев заявил сегодня на заседании комиссии. По его словам, такая тренировка состоится 15-17 ноября. Одновременно в республике, как и других регионах РФ, будут тестировать новую систему ГАС «Выборы».

По словам господина Кондратьева, в эксперименте по онлайн-голосованию сможет участвовать «любой гражданин, обладающий избирательным правом». «Единственное, что потребуется, — подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. Необходимо будет зарегистрироваться в качестве участника тестирования, а в даты проведения тренировки проголосовать на специальном портале»,— подчеркнул глава регионального ЦИКа.

Решение использовать ДЭГ в Татарстане на выборах в 2024 году пока не принято.

«ДЭГ — однозначно перспективная технология. Однако на данный момент ее применение в Татарстане не предусматривается»,— заявили «Ъ-Казань» в пресс-службе ЦИК республики.



В региональном избиркоме напомнили слова председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой о том, что на выборах президента России в марте 2024 года онлайн-голосование будет проводиться только в тех регионах, где «уже прошел опыт». Однако в Татарстане ранее ДЭГ не применялось.

Что касается использования онлайн-голосования на выборах регионального уровня, то решение «будет приниматься с учетом мнения общественности, региональных отделений политических партий и избирателей»,— подчеркнули в ЦИК республики. «В настоящее время это мнение разное. В то же время мы отчетливо понимаем, что это технологическое решение будущего»,— добавили в избиркоме.

Напомним, в Татарстане осенью 2024 года запланированы выборы депутатов Госсовета республики. Будут избираться 100 парламентариев, половина — по партийным спискам, половина — в одномандатных округах. На прошлых выборах в парламент по спискам прошли только две партии — «Единая Россия» и КПРФ. «Справедливая Россия», ЛДПР и Партия роста смогли провести по одному депутату через округа.

Впервые электронное голосование в России применялось в 2019 году на выборах в Мосгордуму. Результаты онлайн-голосования и организацию контроля подсчета электронных голосов критиковала оппозиция. В 2020–2021 годах в эксперименте участвовали еще шесть регионов. В марте 2022 года Госдума законодательно утвердила правила проведения ДЭГ. В этом году дистанционное голодание было уже в 24 регионах.

О том, что в Татарстане «технически отработали возможность электронного голосования», Андрей Кондратьев заявлял еще в 2021 году.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова также говорила, что Татарстан может стать одним из российских субъектов, где на региональных выборах будет использоваться голосование через интернет. В прошлом году Госсовет Татарстана закрепил возможность применения ДЭГ в Избирательном кодексе республики. Согласно закону, такая форма голосования может применяться как на выборах, так и при проведении референдумов. Решение об использовании ДЭГ «будет приниматься избирательной комиссией, организующей соответствующие выборы, по согласованию с ЦИК РФ». «Жизнь не стоит на месте, тем более в такой организованной республике, как Татарстан, где цифровизации уделяется отдельное внимание»,— пояснял необходимость ДЭГ спикер Госсовета и лидер татарстанских единороссов Фарид Мухаметшин.

Единороссы республики продолжают настаивать на использовании ДЭГ.

«Татарстанское региональное отделение "Единой России" готово к изменениям в избирательной системе, учитывая, что республика обладает технологическим потенциалом»,— заявили «Ъ-Казань» в пресс-службе партии в регионе.

Там подчеркнули, что «самое главное — это обеспечить надежную систему шифрования и защиты данных».

Лидер КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов заявил «Ъ-Казань», что «категорически и однозначно» против электронного голосования на выборах в Татарстане в 2024 году. «ДЭГ — это угроза фальсификаций. Оно не подается никакому контролю: ни человеческому, ни политическому, ни психологическому, ни историческому»,— сказал он. По словам коммуниста, лучше «идти ногами на участок». «Мы уже столько лет так делали: и в советский период, и в постсоветский период. Россия всегда голосовала наяву. А сейчас хотят всю страну превратить в машину для голосования»,— подчеркнул господин Миргалимов. Он добавил, что «все эти ухищрения направлены против прав наших граждан». «Нельзя этого делать. Это все обман, это все неправильно»,— заключил коммунист.

Кирилл Антонов