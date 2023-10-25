Орловские власти ожидают роста ВРП по итогам года на 1,8%

Правительство Орловской области ожидает валовый региональный продукт (ВРП) по итогам 2023 года в размере 387,8 млрд руб.— 105,5% к уровню 2022 года в фактических ценах и 101,8% в сопоставимых. Об этом замруководителя областного департамента экономразвития и инвестиционной деятельности Юрий Савкин рассказал в ходе публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, прошедших в облсовете.

По словам господина Савкина, существенных изменений в структуре ВРП чиновники не ждут. Ожидается, что среднегодовой темп роста показателя в ближайшей перспективе составит 2,9%. В 2026 году ВРП прогнозируется на уровне 479,3 млрд руб. (123,6% к 2023 году в действующих ценах и 108,9% — в сопоставимых).

Наибольшего объема инвестиций в среднесрочной перспективе власти ждут в сельском хозяйстве и обрабатывающих производствах. В 2023 году ожидается освоение 60,7 млрд руб. инвестиций в основной капитал (100,2% к 2022 году в действующих ценах и 90% — в сопоставимых).

Олег Мухин

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