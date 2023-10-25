Тина Крайишник о победе УГМК в Суперкубке: «В команде есть традиция побеждать»

Нападающая женского баскетбольного клуба «УГМК» Тина Крайишник (14 очков, 2 голевые передачи и 5 фолов) получила звание MVP (Most Valuable Player — самый ценный игрок) Суперкубка России. По ее словам, это стало для нее неожиданностью. «В команде есть такая традиция побеждать, поэтому мы всегда выходим с целью выиграть и выкладываемся изо всех сил»,— сказала она после матча.

БК «УГМК» завоевал Суперкубок России, одержав победу над «Динамо» из Курска со счетом 58:50. К концу встречи Тина Крайишник набрала пять фолов, ей пришлось уйти с площадки, наблюдая последние минуты со скамейки запасных. «Тяжело было сидеть последние минуты на скамейке, но все игроки, которые были со мной, кричали и поддерживали команду, давая заряд энергии полевым. Я не жалею, что сыграла так и о своих пяти фолах, потому что они, возможно, были нужны для достижения победы»,— отметила она.

Главный тренер БК «УГМК» Дмитрий Донсков заявил, что весь тренерский штаб счастлив поддержанием традиции екатеринбургского клуба побеждать. По его мнению, встреча вышла непростой, так как были проблемы с реализацией ввиду хорошей обороны соперниц. «Матч был очень интересным для зрителей, особенно своим напряжением. У обеих команд действия в атаке могли быть лучше»,— добавил второй тренер «Динамо» Дмитрий Шумихин.

По статистике БК «УГМК» соперниц по проценту реализованных трехочковых бросков (33% на 19%), штрафных (73% на 67%), также по подборам (43 на 30) и перехватам (20 на 17). Команда из Курска имела больший процент бросков из двухочковой зоны (44% на 37%) и не совершила ни одной потери (0 на 2).

Александр Стародумов

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