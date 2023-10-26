Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проект домов для переселенцев в Ярославле получил положительное заключение

Проект строительства группы жилых домов на улице Колышкина в Ярославле получил положительное заключение. Соответствующая информация размещена в «Едином государственном реестре заключений».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщал портал «YarNews», мэр Ярославля Артем Молчанов во время отчета перед депутатами муниципалитета заявлял, что в 2023 году для программы по переселению из аварийного жилья построят два многоквартирных дома на улице Колышкина. Строительство этих домов позволит расселить 5,4 тыс. кв.м. аварийного жилья.

В «Едином государственном реестре заключений» появилась информация о положительном заключении проекта строительства группы многоквартирных домов. Разработкой проекта занималось ООО «Центрградпроект».

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...