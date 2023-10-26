Проект домов для переселенцев в Ярославле получил положительное заключение

Проект строительства группы жилых домов на улице Колышкина в Ярославле получил положительное заключение. Соответствующая информация размещена в «Едином государственном реестре заключений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщал портал «YarNews», мэр Ярославля Артем Молчанов во время отчета перед депутатами муниципалитета заявлял, что в 2023 году для программы по переселению из аварийного жилья построят два многоквартирных дома на улице Колышкина. Строительство этих домов позволит расселить 5,4 тыс. кв.м. аварийного жилья.

В «Едином государственном реестре заключений» появилась информация о положительном заключении проекта строительства группы многоквартирных домов. Разработкой проекта занималось ООО «Центрградпроект».

Алла Чижова