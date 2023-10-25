В Татарстане у детей будут формировать «цифровой иммунитет»

Татарстанское отделение «Движения первых» заявило о планах сформировать у детей и молодежи в республике так называемый цифровой иммунитет. Об этом заявил лидер движения в регионе Тимур Сулейманов в ходе роуд-шоу в Казани «Альянса по защите детей в цифровой среде».

«Что касается ответа на вызовы, связанные с тем, что наряду с полезной информацией есть деструктивная информация, которая целенаправленно организуется некоторыми сообществами, то наша основная задача здесь — это формировать иммунитет детей»,— пояснил Тимур Сулейманов, отвечая на вопрос «Ъ-Казань».

По его словам, члены движения будут «просвещать, какие риски таит в себе сеть Интернет, потому что многие негативные вещи происходят зачастую от незнания».

«Наш основной ответ на эти вызовы — это, начиная с самого детского возраста, учить детей тому, как находиться в этой цифровой среде»,— сказал Тимур Сулейманов, отметив, что интернет — это «нормальная среда обитания» для детей.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"