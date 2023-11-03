Красная курица, или Парижские жители

На XVII Большом фестивале мультфильмов в Москве покажут полнометражную франко-итальянскую картину «Цыпленок для Линды» (режиссеры Себастьен Лоденбах и Мария Кьяра Малта), очень веселую историю о смерти и памяти, о том, какая это страшная сила — неукротимый каприз маленькой девочки, и о том, что любовь умеет настигать человека внезапно. Причем любого.

Текст: Иван Давыдов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films

Когда-то у маленькой Линды умер любимый отец, прямо за обедом, когда кормил ее цыпленком с перцами по-римски (он был итальянцем). Линда почти не помнит отца, зато помнит этого цыпленка. И вот Линда уже школьница, ее без повода обижает и наказывает мама, потом понимает, что совершила ошибку, и, чтобы заслужить прощение, обещает выполнить любое желание дочери. А дочь просит цыпленка с перцами. Чтобы вспомнить отца.

Память,— говорят нам создатели фильма,— это тьма, в которой мы тонем, мы забываем то, чего забывать не хотим, и ничего не можем с этим поделать. Или можем? Не исключено, что все-таки можем.

Полетт, мать Линды, вообще не умеет готовить. Их обеды — это разогретые полуфабрикаты. Но это полбеды. Настоящая беда в том, что профсоюзы вывели людей на очередную забастовку (французы ведь вечно бастуют), все магазины Парижа закрыты, и найти цыпленка — почти неразрешимая задача.

Поневоле вспомнишь дураковатый и притягательный мир французских комедий. Да хоть Грегуара Мулена, который против человечества. Там герой бегал по опустевшему городу, пытаясь решить свои проблемы, пока все нормальные люди смотрели футбол. Тут точно так же по опустевшему городу мечется героиня, пока все нормальные люди ходят по центральным улицам с плакатами и скандируют: «Больше денег!»

В «Цыпленке» есть все, чему в хорошей французской комедии положено быть. Есть преступление (потому что живую курицу, ввиду недоступности курицы уже разделанной, приходится красть с фермы). Есть погоня, есть идиот-полицейский, честный и нелепый служака, есть набор незамысловатых гэгов, и есть любовь с первого взгляда. Любовь создатели мультфильма героям дарят щедро, и даже идиоту-полицейскому кое-что перепадет.

Полетт бежит за курицей, а курица — красный ком взъерошенных перьев — бежит от нее, пытаясь спасти свою жизнь. Идиот-полицейский бежит за Полетт, а маленькая Линда — за своими воспоминаниями.

Шкафы падают, посуда бьется, почтенная старушка грохается в обморок и приходит в себя, получив по голове футбольным мячом: это же Франция, как тут без футбола? Есть, впрочем, шутки и посложнее: так, в финале полицейский спецназ собирается разгонять орду разбушевавшихся детей… И отступает, потому что разбушевавшиеся дети — страшная сила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Следующая фотография 1 / 8 Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films Фото: Dolce Vita Films, Miyu Productions, Palosanto Films

Незамысловатый анекдот, рассказанный легко и весело, то есть именно так, как надо рассказывать незамысловатые анекдоты. Но не только.

Во-первых, это просто круто нарисовано. Вроде бы и просто, но с бездной отсылок. Полетт — женщина вполне ренуаровская, но эта ренуаровская женщина гоняет на крохотной машинке по Парижу, который словно бы рисовал Марке. И по пригородам, которые словно бы недорисовал, набросал Ван Гог.

Есть несколько настоящих находок. Полетт засыпает над книгой рецептов и превращается в бесформенное пятно, и только прикосновение маленькой детской ручки снова делает ее живым человеком. А чуть позже она превращается (оставаясь собой) в дикого зверя, когда ловит на ферме непокорную курицу.

В этом нарисованном Париже царит веселый хаос, но зрителю — без всякой, впрочем, навязчивости, без ненужной дидактики — предлагают подумать о вещах вполне серьезных. О смерти, например. Чтобы живая курица превратилась в цыпленка по-римски, в волшебное зелье, возвращающее память, ее вообще-то надо убить. А современные горожане убивать не умеют. И дело тут даже не в жалости — их просто такому не учили, потому что тушки цыплят лежат в супермаркете. И если бы не эта проклятая забастовка… Сентиментальности и сострадательности ждешь от ребенка, но их нет, все ровно наоборот. Именно маленькая девочка Линда, сметая все преграды, движется к цели. Курица должна умереть. И все это настолько естественно и понятно, что, только когда на экране появляются титры, ты вдруг спрашиваешь себя — а что если нам рассказали еще и историю про милую детскую жестокость?

Но прежде всего это, конечно, история про память. Французы умеют про память, если не верите — спросите Марселя Пруста. Что там за жизнью — темнота? Что это значит и кто про это знает? Может быть, наши мертвые? У темноты в фильме если и не главная, то важная роль. Как мы помним и зачем забываем то, что вовсе не хотим забывать? Почему Линда совсем не помнит отца, которого не перестает любить, но зато помнит цыпленка по-римски?

В общем, понятно, наверное, почему «Цыпленок для Линды» уже взял в этом году «Кристалл» фестиваля мультфильмов в Анси за лучший полнометражный фильм. Да и вообще успел собрать целую коллекцию призов на разных международных фестивалях.

А напоследок — спойлер: курица таки погибла. Зато девочка все вспомнила. И все дети во дворе причастились чудесным блюдом. Не пятью хлебами и не пять тысяч голодных, но отсылка все равно вышла прозрачная.

Курицу жалко. И важное забыл — еще в фильме есть очень толстая и очень красивая кошка, которую зовут Газа. Разве может теперь быть текст, в котором не упоминается Газа?

Полное расписание показов на сайте фестиваля

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram