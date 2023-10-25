Звезду Чулпан Хаматовой демонтировали с «Аллеи звезд» в Ульяновске

С «Аллеи звезд» в Ульяновске демонтировали звезду уехавшей из России после начала специальной военной операции РФ на Украине актрисы Чулпан Хаматовой, которая родилась в Казани.

Как сообщила «Ъ» замминистра искусства и культурной политики Ульяновской области Алена Корчагина, это было сделано после «неоднократных обращений от жителей Ульяновской области, в том числе от ветеранов боевых действий».

«Они заявляли, что считают неуместным размещение звезды Чулпан Хаматовой на аллее, где также располагаются портреты героев — участников специальной военной операции»,— сказала госпожа Корчагина. «Министерство приняло решение поддержать данную инициативу»,— добавила она.

Чулпан Хаматову удостоили именной звезды на улице Гончарова в Ульяновске в мае 2018 года как обладателя гран-при X Международного кинофестиваля «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. «Чулпан — одна из безусловных моральных лидеров нашей страны, делающая свое дело от всей души»,— цитировали тогда местные СМИ председателя Законодательного собрания Ульяновской области Анатолия Бакаева, который на церемонии открытия памятного знака особо отметил работу актрисы в благотворительном фонде «Подари жизнь».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"