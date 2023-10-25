ЛДПР предлагает допустить нейросети к агитации

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР в среду внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий использовать искусственный интеллект (ИИ) в предвыборной агитации. В статью 48 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав», регулирующую правила агитации, они предлагают включить пункт, согласно которому «ограничения и запреты, установленные настоящей статьей, не распространяются на использование… изображения и (или) голоса (синтезированной речи), созданного с помощью технологий искусственного интеллекта». При этом избиратели должны «обязательно информироваться о применении данной технологии». Аналогичную поправку предложено внести в закон о выборах депутатов Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие поправок позволит «существенно снизить расходы партий в период предвыборной агитации». Как сказал “Ъ” соавтор проекта Ярослав Нилов, использование ИИ существенно удешевит агитацию, так как отпадет необходимость в выплате гонораров дикторам и артистам. «С учетом того что уже создан первый в России политический алгоритм "Жириновский", очевидно, что такие технологии будут использоваться все больше и больше. Давайте создадим нормальную правовую базу, единые правила для всех, как можно использовать синтетический голос, синтетическое изображение»,— добавил депутат.

Напомним, что презентация нейросети «Жириновский» состоялась в июне этого года на полях Петербургского международного экономического форума. Виртуальный политик говорит голосом покойного основателя ЛДПР и отвечает на вопросы, основываясь на анализе архива его выступлений.

Афанасий Сборов, Ксения Веретенникова