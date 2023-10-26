Крупные предприятия нарастили закупки у МСП в Удмуртии

По итогам 9 месяцев 2023 года крупные предприятия закупили у субъектов малого и среднего бизнеса Удмуртии товаров и услуг на 20,5 млрд руб. Это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказала первый вице-премьер правительства республики Ольга Абрамова, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Отмечается, что на Цифровой платформе МСП создан единый сервис «Производственная кооперация и сбыт», который объединяет производителей товаров и услуг, а также предоставляет им возможность продажи своей продукции через онлайн-магазин. Сервис также предоставляет возможность организации совместных закупок и доставки товаров. В настоящее время на Цифровой платформе в реестре промышленных компаний размещены 370 предприятий Удмуртии.

Напомним, в России введена увеличенная квота закупок у субъектов МСП, она действует и на всех заказчиков по 223-ФЗ.