Житель Ижевска похитил у соседа-вахтовика 300 тысяч рублей

Жителя Ижевска подозревают в краже у соседа посредством приложения банка 300 тыс. руб. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в полицию обратился мужчина, работающий вахтовым методом, который рассказал, что с его банковского счета похитили деньги.

В совершении преступления подозревают 23-летнего неработающего, ранее судимого ижевчанина. Полицейские установили, что в феврале потерпевший выпивал с соседом. Когда он уснул, подозреваемый взял его телефон и через приложение оформил три кредита на 112 тыс. руб. Потерпевший, будучи на вахте, в течение 5 месяцев вносил по этим кредитам ежемесячные платежи. Однако когда тот начала переводить себе его зарплату, обратился в полицию. Ущерб составил 295 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), по ст. 158 УК РФ (Кража), а также по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.