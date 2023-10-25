СКА крупно обыграл «Куньлунь» в Подмосковье

Петербургский СКА провел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На выезде в подмосковных Мытищах армейцы Петербурга встречались с клубом «Куньлунь», который ранее базировался в Китае. Игра завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Заброшенными шайбами у СКА отметились Арсений Грицюк (дважды), Василий Глотов, Сергей Толчинский, Степан Старков и Александр Никишин. В составе «Куньлуня» отличились Паркер Фу, Теему Пулккинен и Райан Спроул.

После этой победы ХК СКА с 24 набранными очками поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербургская команда проведет 27 октября в гостях против ХК «Сочи».

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