В Тамбовской области несовершеннолетнюю обвиняют в 27 эпизодах сбыта наркотиков

Мичуринский межрайонный следственный отдел управления СКР по Тамбовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Пензенской области. Ее обвиняют в 27 эпизодах незаконного сбыта наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ, до трех лет лишения свободы), рассказали в ведомстве.

Имя обвиняемой не называется. По данным следствия, в период с мая по июнь 2023 года она вступила в сговор с неустановленным сообщником, чтобы распространить наркотики. Фигурантке была отведена роль закладчика. В этот период она 27 раз получала партии наркотических средств и помещала свертки с ними в тайники, сообщая об их расположении куратору.

Егор Якимов

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