На Ай-Петри демонтировали незаконный забор

На Ай-Петри демонтировали самовольно установленный забор. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Ограждение возвел владелец частного дома. При этом мужчина установил забор на муниципальной территории. В общей сложности специалисты демонтировали 22 м ограждения.

«Также территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг»,— отметила госпожа Павленко.

За прошедшие три месяца на курорте передали на хранение около 50 мешков с товарами и торговым оборудованием.

Анастасия Донскова

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