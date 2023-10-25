На Ай-Петри демонтировали незаконный забор
На Ай-Петри демонтировали самовольно установленный забор. Об этом сообщила глава Ялты Янина Павленко в Telegram.
Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко
Ограждение возвел владелец частного дома. При этом мужчина установил забор на муниципальной территории. В общей сложности специалисты демонтировали 22 м ограждения.
«Также территорию плато ежедневно проверяют на предмет незаконной торговли и оказания услуг»,— отметила госпожа Павленко.
За прошедшие три месяца на курорте передали на хранение около 50 мешков с товарами и торговым оборудованием.
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