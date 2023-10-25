Саратов оказался среди лидеров по росту цен на аренду комнат

C апреля 2023 года стоимость аренды жилых комнат в Саратове выросла на 6,7% — до 6904 руб. за месяц. Данные привел портал «Мир квартир».

В 55 из 70 исследованных аналитиками городов аренда комнат подорожала, а в 14 стала стоить дешевле. В среднем по стране аренда выросла в цене на 5,2%. Ставка по стране превышает саратовскую — около 8716 рублей за месяц.

«Интерес к аренде жилья растет, увеличивается давление спроса и на самый доступный его сегмент. Все больше людей решают снимать именно комнату, — выяснили аналитики. — Предложение помещений этого формата сократилось за полгода на 60%».

Первые места по стоимости аренды комнат занимают Москва (19,1 тыс. руб.), Сочи (17 тыс. руб.) и Московская области (14,1 тысячи рублей). Дешевле всего жилье такого сегмента можно снять в Пензе, Магнитогорске и Саранске: 5,6 тыс. руб. в месяц.

Никита Маркелов

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