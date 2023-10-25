Главные новости за 25 октября. Белгород, Воронеж, Липецк
Скончался экс-гендиректор ОЭЗ «Липецк», бывший вице-мэр Липецка Иван Кошелев.
Воронежское «Стекло и камень» вложит 1,3 млрд рублей в расширение производства.
За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 192 боеприпасов.
Прекращено дело о банкротстве воронежского завода «Янберг».
Воронежская кондитерская фабрика сократила прибыль почти в девять раз.
Завершено конкурсное производство в липецком застройщике «Эверест».
В Воронеже рассмотрят уголовное дело о публичной дискредитации армии на вокзале.