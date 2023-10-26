Не учли ученого

Четырем из пяти сотрудников института истории имени Марджани из Татарстана не согласовали участие в международной конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и средневековье», которая состоится 21-22 ноября в Уфе. По мнению института, отказ может быть связан с нежеланием башкирских ученых слышать «альтернативные точки зрения татарских историков на историю Южного Урала». Организаторы конференции отрицают какую бы то ни было подоплеку. По их словам, из восьми историков от Татарстана, изъявивших желание участвовать в конференции, с докладами выступят четверо ученых из разных институтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор НПЦ Данир Гайнуллин сообщил, что в Мажитовских чтениях примут участие четверо ученых из Татарстана, подавших заявки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Директор НПЦ Данир Гайнуллин сообщил, что в Мажитовских чтениях примут участие четверо ученых из Татарстана, подавших заявки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Скандальная ситуация возникла при формировании пула участников международной конференции «Кочевой мир Центральной Евразии в древности и средневековье» (III Мажитовские чтения), которая должна состояться 21-22 ноября в Уфе.

Как сообщила пресс-служба института истории имени Марджани (Татарстан), оргкомитет конференции отказал в участии в мероприятии четырем сотрудникам вуза — Искандеру Измайлову, Ильнуру Миргалееву, Радику Исхакову и Анвару Аксанову.

«В Башкирии конференция рассматривается как важное идеологическое событие, где будет развиваться идея создания в Чишминском районе республики Евразийского музея кочевых цивилизаций, а мавзолеи этого региона будут представляться исключительно как наследие башкирского народа,— говорится в сообщении Института истории. — В этой связи альтернативные точки зрения татарских историков на историю Южного Урала могли нарушить идиллическую картину мира башкирских чиновников и политтехнологов. Интересно, что с отказом тянули до последних дней. К сожалению, вся эта ситуация подтверждает мысль, что в Уфе не готовы к серьезным научным дискуссиям».

Мажитовские чтения (мероприятие названо в честь археолога, академика Академии наук Башкирии, доктора исторических наук Нияза Мажитова) проводятся в Уфе с 2018 года. В рамках конференций и симпозиумов ученные из России и стран зарубежья обсуждали вопросы, связанные с «взаимодействием культур Евразии в древности и средневековье», «этнической истории башкирского народа» и так далее. Сбор заявок для участия в III Мажитовских чтениях начался в конце мая. Организаторы мероприятия — Управление по государственной охране объектов культурного наследия Башкирии, республиканский Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Институт этнологических исследований имени Кузеева, Академия наук Башкирии, Уфимский университет науки и технологий и Национальный музей Башкирии.

Ведущий сотрудник института истории имени Марджани Искандер Измайлов сообщил «Бизнес Online», что участие ученых из Татарстана было предварительно согласовано президентом Академии наук республики Рифкатом Миннихановым с главой Башкирии Радием Хабировым в июле текущего года в Уфе. Между тем, как пояснил господин Измайлов, организаторы III Мажитовских чтений попросили сотрудников института истории заранее выслать для ознакомления копии докладов, с которыми те собирались выступить в Уфе. Ученые из Татарстана делать это отказались. «Это какая-то научная цензура, к которой мы не привыкли в Казани. Соответственно, никто не послал доклады, а из всех в нашем институте, кто посылал заявки, ее одобрили только у Гузель Валеевой-Сулеймановой»,— пояснил ученый.

Господин Измайлов полагает, что причина случившегося может заключаться в строительстве Евразийского музея кочевых цивилизаций — его начали возводить возле мавзолея Тура-хана в Чишминском районе Башкирии. Как отмечает Искандер Измайлов, в научном сообществе развернулась дискуссия по поводу этого проекта. По его мнению, мавзолей, рядом с которым возводят музей, «не имеет ничего общего ни с башкирами, ни с кочевыми цивилизациями, какой-то частью кочевой евразийской башкирской цивилизации».

Строительство Евразийского музея кочевых цивилизаций было анонсировано в 2022 году. «Очень важно на основе достоверных исторических документов и археологических исследований определить особенности создаваемого музея, до конца понять уникальность личности Тура-хана и начать разработку событийной программы на этой территории»,— заявлял в сентябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров. На реализацию проекта из республиканского бюджета планировалось выделить около 100 млн руб. «За моей спиной — визит-центр, который мы сейчас строим. Откроем его весной следующего года,— написал на днях в соцсетях Радий Хабиров, позируя на фоне фундамента.— По сути, это начало большого музейного комплекса, в котором мы расскажем яркую интересную историю о судьбе кочевых народов и, прежде всего, башкирского народа».

Директор Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Башкирии Данир Гайнуллин заявил «Ъ-Уфа», что в решении оргкомитета нет политической или иной подоплеки. «Количество участников конференции ограничено изначально запланированным форматом мероприятия. Поскольку тематика конференции не замыкается в территориальных рамках Урало-Поволжья, число участников из Башкортостана и сопредельных регионов, в том числе Республики Татарстан было вынужденно лимитировано, с той целью, чтобы дать возможность выступить с докладами большему числу представителей иных регионов России и зарубежных стран,— сообщил господин Гайнуллин. — Проект создания Евразийского музея кочевых цивилизаций, с которым связано проведение III Мажитовских чтений, в большей степени ориентирован на популяризацию археологического наследия кочевых народов Евразии. В связи с этим, при отборе заявок в 2023 году, оргкомитет оставил приоритет за тремя представителями Института археологии Татарстана. В свою очередь, принята одна заявка сотрудника Института истории Марджани, тему доклада которого организаторы конференции посчитали наиболее актуальной».

Булат Баширов