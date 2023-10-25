В Крещенском парке Анапы установили первый в России пешеходный 3D-фонтан

В Анапе на территории Крещенского парка завершилось обустройство 33-метрового фонтана. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Это первый в России пешеходный фонтан, созданный перед православным храмом. Водную картину создают более 50 струй. Центр фонтана украшен 3D-струями, работа которых напоминает взмах крыльев, поэтому в проекте их назвали "крыльями ангела"»,— говорится в сообщении.

Максимальная высота струй достигает семи метров. При монтаже подсветки использовали 104 подводных прожектора. Для звукового сопровождения водного шоу установлены 12 всепогодных акустических систем.

Напомним, к строительству парка приступили зимой 2022 года. Инициатором проекта выступила администрация Анапы при поддержке частного инвестора.

Крещенский парк расположен в микрорайоне Высокий берег и состоит из двух частей: первая — прогулочные аллеи, места отдыха и маршруты с информационными стендами, которые знакомят посетителей с историей Крещения Руси; вторая — церковная школа на 100 человек, сцена для выступлений православного хора и административно-хозяйственные постройки.

«Новое общественное пространство круглый год будет встречать прихожан, всех наших жителей и гостей»,— ранее прокомментировал создание парка глава Анапы Василий Швец.

Православный просветительский комплекс площадью 7 га не имеет аналогов в России. Открытие Крещенского парка планируется до конца года.

Анастасия Донскова

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