Верховный суд: переход арендодателя на УСН не уменьшает арендную плату

Верховный суд РФ (ВС) негативно высказался по вопросу о том, можно ли уменьшить арендную плату на сумму НДС, если арендодатель перешел на упрощенную систему налогообложения (УСН). Такую позицию ВС высказал в рамках спора АО «Автономная теплоэнергетическая компания» (АТК) и МУП «Майкопские тепловые сети», у которого АО арендует ряд объектов «в целях производства, транспортировки и реализации тепловой энергии потребителям». В договоре было условие, что размер арендной платы можно изменить по обоюдному согласию сторон, но только в сторону увеличения.

Изначально МУП применяло общую систему налогообложения, выставляло арендатору счета с НДС, а арендатор был вправе предъявить эту сумму налога к вычету. Но с 2018 года предприятие перешло на УСН, после чего АТК попросило уменьшить стоимость аренды на размер НДС. МУП отказало, отметив, что не обязано снижать плату, однако арендатор по своей инициативе стал платить за аренду объектов меньше на сумму НДС. В декабре 2020 года МУП потребовало доплатить эту разницу и, не получив ответа, обратилось в суд.

Арбитражные суды отказали предприятию. По мнению судов, поскольку арендодатель больше не является плательщиком НДС, то он и не вправе взыскивать сумму этого налога в рамках арендной платы. Опрошенные «Ъ» юристы объясняли, что фактически при применении УСН для арендодателя эти 20% НДС становятся дополнительным доходом, тогда как для арендатора цена аренды вырастает на ту же сумму.

МУП «Майкопские тепловые сети» обжаловало эти решения в ВС и добилось передачи дела в экономколлегию, которая поддержала его доводы. По мнению ВС, изменение условий налогообложения у одной из сторон сделки «имеет только публично-правовые последствия», «не влечет за собой пересмотр условий» и «не может само по себе служить основанием для изменения цены договора». «Установленную договором цену арендатор обязан уплатить вне зависимости от того, как арендодатель должен распорядиться полученными средствами»,— подчеркнула экономколлегия.

Кроме того, отмечается в определении высшей инстанции (.pdf), поскольку договор аренды заключен по итогам обязательных торгов, то его условия не могут быть произвольно пересмотрены сторонами. Тем более что в самом договоре прямо прописана возможность изменения цены «только в сторону ее увеличения». Настаивая на уменьшении арендной платы, арендатор, «по сути, требует пересмотреть результаты конкурса в части условия о цене», что недопустимо ни по условиям договора, ни в силу законодательства, заключил ВС.

Анна Занина