Мэру определили проходной балл

Новосибирский горсовет на своей сессии принял в первом чтении порядок проведения конкурса на пост мэра, который, по мнению депутатов, сделает отбор кандидатов предельно прозрачным. К выборам мэра будут допущены претенденты, которые смогут правильно ответить как минимум на 16 из 30 тестовых вопросов, а затем при собеседовании в конкурсной комиссии набрать не менее 2,6 балла из пяти. Эти правила устроили не всех участников заседания. В частности, КПРФ настаивает на публичности всех этапов проведения конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены конкурсной комиссии оценят претендентов на пост мэра по пятибалльной системе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Члены конкурсной комиссии оценят претендентов на пост мэра по пятибалльной системе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сессия новосибирского горсовета 25 октября рассмотрела проект порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра. Этот документ стал необходим после того, как в апреле 2023 года муниципальный парламент на основании областного закона заменил прямые выборы главы города конкурсными процедурами. Проект готовила созданная в конце сентября рабочая группа, которую возглавил спикер горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия»). В нее также вошли представители правительства Новосибирской области, заксобрания региона, мэрии и горсовета. «Проект решения разработан на основе региональной практики, модельного акта министерства региональной политики Новосибирской области, который применяется с 2015 года и достаточно положительно себя зарекомендовал»,— рассказал господин Асанцев.

Согласно документу, кандидаты на пост главы Новосибирска должны пройти несколько этапов отбора. Первый представляет собой письменное тестирование из 30 вопросов на знание Конституции, законодательства и разных нормативных актов, ответы на которые предстоит дать за полтора часа. Претенденты, правильно ответившие не менее чем на 16 вопросов, попадут в следующий этап. Там их ждет собеседование с членами конкурсной комиссии, которое будет включать изложение программы развития Новосибирска. Члены конкурсной комиссии выставят соискателям баллы от одного до пяти, и все кандидаты со средним баллом 2,6 и выше (но не менее двух претендентов) смогут выступить на сессии горсовета, которая и выберет мэра. Для победы на выборах необходимо набрать простое большинство от установленного числа депутатов, то есть 26 голосов.

В состав конкурсной комиссии войдут восемь человек — по четыре от главы региона и горсовета. Причем пост председателя комиссии зарезервирован за представителем губернаторской «квоты». Формулировка «половина членов конкурсной комиссии назначается советом» не указывает однозначно на то, что горсовет в составе комиссии обязательно должны представлять депутаты.

Кто будет составлять тесты, пока не определено, поскольку вопрос отнесут к компетенции конкурсной комиссии. В существующей практике других новосибирских муниципалитетов этим занимается корпоративный университет правительства Новосибирской области «Центр оценки и развития управленческих компетенций».

Часть предложенных критериев выглядят менее демократичным, чем те, что применяются в столицах соседних регионов. Например, число членов конкурсной комиссии в Новосибирске меньше, чем в Омске и Томске (по 14) или Красноярске, Кемерове и Барнауле (по 10). Как правило, в крупных сибирских городах пост председателя комиссии не резервируется, и он избирается из числа ее членов на первом заседании. В Красноярске «квота» горсовета формируется «из числа лиц, представленных депутатами городского совета и депутатскими объединениями», в Кемерове же право на выдвижение имеют группы депутатов, состоящие не менее чем из семи человек. В томском горсовете кандидат в мэры должен набрать для победы не простое, а квалифицированное большинство.

Несмотря на математически однозначные критерии отбора в новосибирском варианте, проект вызвал критику со стороны оппозиции. «Чем руководствовалась рабочая группа, когда прописывала, что председателем комиссии обязательно должен быть человек, назначенный правительством области? Почему мы так легко сдаем свое муниципальное управление?» — возмутилась независимый депутат Светлана Каверзина. Александр Бурмистров из фракции КПРФ пришел к выводу, что процедура носит декоративный характер, а местное самоуправление в Новосибирске самоуничтожается.

Господин Асанцев объяснил резервирование поста председателя комиссии тем, что его может занять губернатор. Кроме того, глава региона, по его словам, несет ответственность за все решения, принимаемые в субъекте федерации. «Нам область очень хорошо помогает по выполнению всех программ. Естественно, было бы не совсем тактично и правильно не назначать председателем человека, которого предлагает губернатор»,— развил эту мысль Андрей Гудовский из фракции «Единой России». Независимый депутат Игорь Украинцев вообще предложил не обсуждать детали, поскольку, по его мнению, горсовет в данном случае ни на что не влияет. «У кого-то есть сомнения, что следующим сити-менеджером будет человек губернатора?» — задал он риторический вопрос.

В итоге порядок проведения конкурса в первом чтении был принят 30 голосами при четырех против и трех воздержавшихся. «Правила проведения конкурса должны быть определенные, но и не учитывать мнение губернатора тоже нельзя. Другое дело, если окажется, что кандидат совсем не тянет. Тогда надо задавать вопросы. В Новосибирске такие возможности есть, поскольку общество при любых раскладах носит демократический характер»,— прокомментировал „Ъ-Сибирь“ решение горсовета новосибирский политолог Владимир Леонтьев.

Изменения в документ могут быть внесены в ходе второго чтения. В частности, КПРФ, как заявил вице-спикер от партии Антон Тыртышный, настаивает на публичности всех этапов проведения конкурса. Поправки можно вносить до конца рабочего дня 7 ноября.

Валерий Лавский