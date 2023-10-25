Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о буллинге в челябинской школе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления по Челябинской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело по информации о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних в одной из школ Челябинска. Об этом сообщают в центральном аппарате СК.

«В телеграм-канале сообщается, что в одной из школ в Челябинске дети мигрантов систематически совершают противоправные действия в отношении сверстников, нападают на них, оскорбляют, высказывая угрозы, а также совершают кражи личных вещей, — говорится в сообщении Информационного центра СК России. - — Администрация образовательной организации мер к устранению конфликтных ситуаций не принимает, в связи с чем родители школьников вынуждены переводить детей в другие учебные заведения».

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Вчера сообщалось, что на совещании по вопросам преступлений в сфере миграции, которое Александр Бастрыкин провел в режиме ВКС, представители ряда регионов, в том числе глава челябинского управления Петр Решетников, представляли доклады о росте числа преступлений, совершенных мигрантами. «К работе указанных регионов имеются многочисленные претензии, — говорилось в сообщении Следственного комитета. — По итогам совещания Александр Бастрыкин дал ряд распоряжений, в том числе кадрового характера. Назначены служебные проверки». После этого СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Петр Решетников отстранен от руководства областным управлением. Однако в челябинском СУ СК сообщили, что руководитель находится в отпуске.