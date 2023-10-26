Заводу позволили заниматься коммерцией

Мэрия Новороссийска не смогла запретить через суд деятельность Новороссийского опытно-экспериментального завода. По мнению администрации, в одном из зданий предприятие осуществляло незаконную коммерческую деятельность. Суд счел, что запрет такой деятельности возможен, только если она представляет угрозу для жизни и здоровья людей. По мнению экспертов, истцу, прежде чем обращаться в арбитражный суд, следует прибегнуть к форме административно-правового воздействия на предприятие.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд посчитал, что если коммерческая деятельность завода не угрожает жизни и здоровью людей, вести ее можно

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Суд посчитал, что если коммерческая деятельность завода не угрожает жизни и здоровью людей, вести ее можно

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал администрации Новороссийска в удовлетворении требований о запрете коммерческой деятельности ЗАО «Новороссийский опытно-экспериментальный завод» (ЗАО «НОЭЗ»). Доводы апелляционной жалобы сводились к тому, что ответчик использует земельный участок не по целевому назначению. В материалах дела указано, что спорный участок общей площадью 28,7 тыс. кв. м располагается в Новороссийске на Кутузовской улице, 117.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Новороссийский опытно-экспериментальный завод» зарегистрировано в Новороссийске в 2014 году. Основной вид деятельности — производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Бенефициар — Олег Заседателев. Выручка компании в 2022 году составила 13,4 млн руб., чистая прибыль — 144 тыс. руб.

Решению апелляционной инстанции предшествовало аналогичное решение Арбитражного суда Краснодарского края в августе текущего года. В материалах дела указано, что земельный участок, на котором функционирует завод, находится в федеральной собственности, его разрешено использовать для размещения предприятия, на нем располагаются принадлежащие ответчику 11 одноэтажных зданий. Администрация заявила в своем иске, что одно из зданий завода используется в коммерческих целях.

«В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новороссийска, для этого земельного участка выделена зона П-5, которая предназначена для формирования предприятий, производств и объектов V класса опасности с низкими уровнями шума и загрязнения. В этой зоне допускается широкий спектр коммерческих услуг, связанных с производственной деятельностью. Однако вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает осуществление коммерческой деятельности»,— говорится в исковом заявлении мэрии Новороссийска.

Суд постановил, что в соответствии с частью 8 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, запрет на использование земельных участков и объектов недвижимости на них может быть наложен только в исключительных случаях, если их использование представляет угрозу для жизни, здоровья людей, окружающей среды или объектов культурного наследия. Следовательно, по мнению суда, администрация Новороссийска, подавая иск, должна была доказать наличие оснований для применения соответствующих положений Градостроительного и Земельного кодексов РФ. Кроме того, в постановлении апелляционной инстанции указано, что мэрия Новороссийска может «контролировать соблюдение ответчиком требований земельного законодательства в рамках административного производства».

По словам судебного эксперта группы Veta Александра Терентьева, суд отказал истцу по объективным обстоятельствам — форма защиты своих прав администрацией определена неверно. Прежде чем требовать через суд запрета использования конкретных земельных участков, администрация должна была прибегнуть к форме административно-правового воздействия, отметил эксперт. Если есть подтверждение того, что землепользователь использует землю не в соответствии со статусом этой земли или не в соответствии с градостроительным планом, первоначально необходимо проводить административное разбирательство.

«Также истец не озаботился тем, чтобы привести доказательства использования земли ненадлежащим образом. Для прекращения такого права должна быть доказана незаконность действий, приведение в доказательство лишь того факта, что ответчик осуществляет коммерческую деятельность в одном из одноэтажных нежилых помещений, не является существенным доказательством и веской причиной для удовлетворения исковых требований. При такой доказательной базе истца шансов добиться удовлетворения своих требований в судебном порядке практически не остается»,— прокомментировал господин Терентьев.

Тат Гаспарян

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