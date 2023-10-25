«Трактор» выиграл у «Металлурга» со счетом 4:2

Встреча двух южноуральских клубов Континентальной хоккейной лиги — «Трактора» и «Металлурга» — завершился гостевой победой челябинцев со счетом 4:2. После второго периода гости лидировали 4:0, в третьей двадцатиминутке «Магнитке» удалось отыграть две шайбы.

В составе «Трактора» голами отметились Алексей Маклюков (дубль), Никита Гребенкин и Максим Шабанов, у «Металлурга» отличились Максим Карпов и Павел Акользин.

Предыдущая встреча «Трактора» и «Металлурга» прошла 19 октября в Челябинске, она также завершилась победой черно-белых. Тогда они выиграли со счетом 2:1.