Алиханов ответил Боррелю фразой «мы тут с 1945-го» на слова о границе с Польшей

Губернатор Калининградской области Андрей Алиханов прокомментировал высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Накануне, 24 октября, господин Боррель в ходе конференции «Европа и мир» заявил, что не позволит российскому президенту Владимиру Путину «создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе». Господин Алиханов напомнил, что Россия граничит с Польшей с 1945 года, когда Калининградская область вошла в состав СССР.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

«I am deeply sorry to interrupt (сожалею, что прерываю.— ''Ъ'')... Так получилось, мы тут уже с 1945 года»,— написал Андрей Алиханов в своем Telegram-канале.

Вчера, 24 октября, Жозеп Боррель выступил на конференции «Европа и мир» и заявил, что Украина не может защититься без мощной поддержки ЕС. «Я знаю способ быстро закончить войну. Я перестаю поддерживать Украину, и война закончится капитуляцией украинцев. Так ли мы хотим, чтобы война закончилась? Я думаю, нет. Потому что мы не можем позволить Путину создать марионеточное правительство в Киеве и иметь российскую армию на польской границе»,— сказал он.

Территория Калининградской области вошла в состав СССР в 1945 году по итогам Второй мировой войны. После распада СССР стала полуэксклавом Российской Федерации. Субъект граничит со странами ЕС и НАТО: на севере и востоке с Литвой, а на юге — с Польшей.