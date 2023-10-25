NASDAQ снизился на 1,7% из-за падения акций Alphabet

Сегодня, 25 октября, американский индекс NASDAQ снизился на 1,7% Другой американский ключевой индекс, S&P 500, также снизился, хотя и не столь значительно — на 0,9%. Только Dow Jones вырос — на 0,2%.

Снижение NASDAQ вызвано в первую очередь сильным падением котировок акций Alphabet — более чем на 9%. Оно связано с представленной сегодня, 25 октября, отчетностью корпорации: хотя ее основные финансовые показатели оказались лучше ожиданий, инвесторов обеспокоили плохие результаты облачного сервиса Google Cloud.

Инвесторы опасаются, что Google может отстать от своих конкурентов, таких как Amazon и Microsoft, активно развивающих облачные технологии. Эксперты отмечают, что росту Dow Jones, в свою очередь, способствовал рост акций Microsoft и Boeing, отчитавшихся сегодня, 25 октября.

Яна Рождественская