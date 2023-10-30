Фабрики электроламп, объединяйтесь!

В ближайшее время начнет функционировать новая большая фабрика электрических ламп. Фабрика займет помещение бывшего Елоховского ломбарда, куда будет переведено оборудование Покровской и Мещанской ламповых фабрик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Ввиду крайне тесных и неудобных помещений, занимаемых этими фабриками, мощность их оборудования не могла быть использована целиком. В новом помещении в Елохове производительность двух фабрик, объединенных в одну, вырастет на 40%. Ежедневно будет изготавливаться до 10 000 лампочек.

Обширное помещение Елоховской фабрики допускает возможность сильного расширения предприятия и применения всевозможных усовершенствований и новых методов выработки. После получения заказанных за границей станков производительность фабрики может быть доведена до 40 000 ламп в день. Такой производительности не давала ни одна из электроламповых фабрик в России.

Расположение отдельных частей предприятия производится по примеру образцовых заграничных предприятий. Намечено широкое применение автоматов. При фабрике организуется специальная научная лаборатория. Фабрика будет вырабатывать исключительно нормальные экономические лампы. Первое время на ней будет трудиться до пятисот рабочих.

По постановлению правления Электротехнического треста Центрального района (ЭТЦР), в состав которого войдет новое предприятие, оборудование фабрики должно быть закончено к 15 июля.

Сообщение о Елоховской фабрике электрических ламп опубликовали «Известия».

Публикацию подготовил Алексей Алексеев