Оксфорд признан средневековой столицей убийств

Еще в 2018 году специалисты Института криминологии в составе юридического факультета Кембриджского университета запустили цифровой проект Medieval Murder Maps — «Средневековые карты убийств», которые отображают места преступлений. Первой появилась интерактивная криминальная карта Лондона XIV века, и вот теперь к ней добавились Оксфорд и Йорк. Карты представлены на сайте medievalmurdermap.co.uk, запущенном в конце сентября Кембриджским центром изучения насилия (подразделение Института криминологии).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images Фото: The Print Collector / Print Collector / Getty Images

В основу карт легли протоколы коронеров (должностное лицо, расследующее необычные смерти и определяющее их причину), представляющие собой отчеты о внезапных или подозрительных смертях, засвидетельствованных присяжными из числа местных жителей. Составленные на латыни, они включают имена пострадавших, описание происшествий, места убийств и даже стоимость орудий преступления. Сохранившиеся лондонские протоколы охватывают период между 1300 и 1340 годами, йоркские — между 1345 и 1385 годами. В Оксфорде сохранились все протоколы за 1342–1348 годы, до эпидемии бубонной чумы, и разрозненные записи за 1296–1324 годы.

Всего было зафиксировано 354 убийства во всех трех городах. По оценкам директора Кембриджского института криминологии профессора Мануэля Эйснера, ведущего исследователя проекта, и участницы проекта, кембриджского историка Стефани Браун, в Оксфорде в эпоху позднего Средневековья совершалось 60–75 убийств на 100 тыс. человек. Это в 4–5 раз выше, чем в Лондоне или Йорке в тот же период и примерно в 50 раз выше показателей XXI века.

75% оксфордских преступников, которых удалось идентифицировать, и 72% их жертв были обозначены коронером как clericus, что, как полагают исследователи, в то время относилось к студентам или преподавателям университета. Это означает, что высоким уровнем преступности Оксфорд был обязан студентам. Более того, студенты были самой смертоносной преступной силой среди всех социальных или профессиональных групп, существовавших в трех представленных на карте городах.

Студенты-убийцы

К началу XIV века Оксфорд был одним из наиболее значительных центров образования в Европе. В нем было около 7000 жителей, из них примерно 1500 студентов, у которых была масса причин стать убийцами.

Во-первых, студентами были только мужчины, обычно от 14 лет до 21 года, а это как раз тот возраст, когда человек больше всего склонен к насилию и риску. Их не контролировали ни семья, ни церковь, ни гильдия, они были предоставлены самим себе. Молодость, горячность и выпивка служили питательной средой для насилия и убийств.

Во-вторых, в средневековом обществе все носили оружие. «Надо было защищать мужскую честь, и оружие всегда было под рукой»,— говорит Эйснер. Во многих описанных случаях фигурирует thwytel, или thwitel — небольшой нож, который стоил пенни и чаще всего служил в качестве столового прибора. Кроме того, практически в каждом доме был топор для рубки дров, к тому же многие мужчины ходили с палкой. Около 12% убийств в Лондоне были совершены с помощью меча.

Средневековое чувство уличного правосудия в сочетании с широким распространением оружия в повседневной жизни означало, что даже незначительные проступки могли привести к убийству. В Лондоне, например, были описаны случаи, когда драки, начавшиеся из-за того, что кто-то бросил на улице кожу угря или помочился не в том месте, закончились убийством.

Даже служители закона — судебные приставы, констебли и др. — не чувствовали себя в безопасности. Летом 1324 года четыре студента Оксфорда с мечами и другим оружием напали на Ричарда Оверхе, занимавшегося охраной общественного порядка, прямо у него в доме, где позже его нашли мертвым.

В-третьих, помимо конфликтов между городскими жителями и студентами существовала вражда между различными землячествами, которые назывались нациями, что приводило к столкновениям внутри студенческого сообщества. Стычки между ирландцами, валлийцами и англичанами были обычным делом, тем более что каждое из этих землячеств селилось очень компактно.

Вот примеры. В 1298 году в четверг вечером ссора, возникшая между студентами в таверне на Хай-стрит в Оксфорде, привела к массовой уличной драке с использованием мечей и боевых топоров. Коронер записал, что студент Джон Бурел получил «смертельную рану на голове длиной шесть дюймов, доходящую до мозга».

Весной 1303 года на студента Адама де Сарума, игравшего на улице в мяч, напали трое ирландских студентов, которые нанеси ему удары ножом в лицо и шею. Месяцем ранее два студента-валийца набросились на проходивших мимо коллег, которые приветствовали их выкриками. Студент из английского города Дарема попытался вмешаться и был забит до смерти.

Жертвами оксфордских студентов нередко становились работницы секс-индустрии. Так, в 1299 году в приходе Сент-Олдейт неустановленный студент убил Марджери де Херфорд, когда она потребовала денег за свои услуги. Студент сбежал.

Ход расследования

Когда в Англии времен позднего Средневековья обнаруживалась предполагаемая жертва убийства, вызывали коронера, а местный судебный пристав — бейлиф — собирал присяжных для расследования. Жюри обычно состояло из местных жителей с хорошей репутацией. Его задача заключалась в том, чтобы, заслушав свидетелей и оценив имеющиеся доказательства, установить ход событий, а затем назвать подозреваемого. Ход расследования фиксировал писарь при коронере.

По словам исследователей, эти протоколы сочетали в себе результаты дознания и слухи. Некоторые присяжные нарочно излагали все так, чтобы повлиять на вердикт, например, о самообороне. «У нас нет доказательств, что присяжные умышленно лгали, но многие расследования заканчивались «наиболее вероятным предположением», основанным на доступной информации»,— говорит Стефани Браун.— Во многих случаях присяжные, вероятнее всего, правильно определили подозреваемого, в других попали пальцем в небо».

Елена Туева