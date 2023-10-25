Где в Липецке отключат холодную воду 26 октября

Из-за ремонтных работ 26 октября в Липецке отключат холодную воду в многоквартирных домах на семи улицах и в частных — на 37-ти. Об этом сообщила мэрия облцентра.

С полуночи до окончания работ ограничения коснутся многоквартирного дома №19а и частных домов на улице Морской.

С 10:00 без воды останутся дома по следующим адресам: