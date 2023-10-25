Где в Липецке отключат холодную воду 26 октября
Из-за ремонтных работ 26 октября в Липецке отключат холодную воду в многоквартирных домах на семи улицах и в частных — на 37-ти. Об этом сообщила мэрия облцентра.
С полуночи до окончания работ ограничения коснутся многоквартирного дома №19а и частных домов на улице Морской.
С 10:00 без воды останутся дома по следующим адресам:
- улица Балмочных, 1;
- улица Ильича 9, 12, 11, 14, 18, 15, 31, 36а, 38а, 46а, 48, 31а;
- улица Ленинградская, 12, 10, 1а;
- улица 3 сентября, 6;
- улица Волгоградская 8, 8а, 10, 12, 14, 11, 13, 14а;
- 1-й Театральный переулок, 1а;
- частный сектор: улицы Профсоюзная, Дачная, Студенческая, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейская, Степная, Станиславского, Лазо, Воронежская, Песчаная, Ильича, Волгоградская, переулки Парковый, Линейный, Моторный, Театральный, Садовый, улицы Ватутина, Краснодонская, Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинская, Зеленая, переулки Спортивный, Сосновый и проезд Ильича.