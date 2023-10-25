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Коммерсантъ FM
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Власти Перми перенаправили деньги с арт-объекта на памятник участникам СВО

Администрация Перми отказалась от установки арт-объекта «Доисторическая ракушка», сообщил замглавы Перми Дмитрий Галиханов. Арт-объект планировалось установить на месте снесенных киосков в центре Перми напротив городского ЦУМа. Неназванный частный инвестор планировал направить на строительство объекта 18 млн руб. Вместо арт-объекта будет построен сквозной проезд, добавил чиновник. Причины отказа от проекта он не указал.

Проект арт-объекта «Доисторическая ракушка»

Проект арт-объекта «Доисторическая ракушка»

Фото: Фонд «Пермь 300»

Проект арт-объекта «Доисторическая ракушка»

Фото: Фонд «Пермь 300»

Однако, как сообщил источник «Ъ», близкий к городским властям, средства в размере 18,6 млн руб., предназначавшиеся для строительства «Ракушки», не пропадут и пойдут на строительство памятника героям спецоперации — его могут установить в сквере у Дома чекистов на улице Сибирская.

Сейчас в мэрии проводится конкурс среди архитекторов на предмет сооружения памятника. По данным «Ъ-Прикамье», памятник является инициативой властей Пермского края. В правительстве края «Ъ-Прикамье» сообщили, что ничего об этом не слышали. В мэрии оставили вопрос «Ъ-Прикамье» без комментариев.

Дмитрий Погорелов, Пермь

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