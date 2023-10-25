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Коммерсантъ FM
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обновлено 18:17

Киевский вокзал в Москве закрывали на полтора часа из-за звонка о минировании

Сотрудники полиции проверили Киевский вокзал после анонимного звонка об угрозе взрыва и не нашли опасных предметов, сообщает агентство «Москва». Вокзал был закрыт примерно полтора часа.

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Фото: Telegram-канал «Москва с огоньком»

Сообщения о работе кинологов появились в 16:11. В них говорилось, что из-за анонимного звонка с Украины вокзал временно закрыт, пассажиры эвакуированы, проход на платформы осуществляется через парковку. В пресс-службе Московской железной дороги отмечали, что оперативные мероприятия не влияют на график движения поездов.

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