Предприниматели взялись за ракетки
В Ижевске прошел первый бизнес-турнир по теннису UDS OPEN 2023
В столице Удмуртии 21 октября состоялся первый бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. В нем приняли участие более 130 предпринимателей. Соревнования проходили в любительских и профессиональных категориях, лучших определяли также в номинациях «Семейный парный разряд», «Женский парный разряд» и «Смешанный парный разряд». Турнир организовали на восьми закрытых кортах Академии тенниса «Рекорт». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
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