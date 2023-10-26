Предприниматели взялись за ракетки

В столице Удмуртии 21 октября состоялся первый бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. В нем приняли участие более 130 предпринимателей. Соревнования проходили в любительских и профессиональных категориях, лучших определяли также в номинациях «Семейный парный разряд», «Женский парный разряд» и «Смешанный парный разряд». Турнир организовали на восьми закрытых кортах Академии тенниса «Рекорт». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Ижевске прошел бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. Его организовала компания UDS Фото: Алексей Филинов В состязаниях приняли участие более 130 предпринимателей Удмуртии Фото: Алексей Филинов Местом для проведения выбрали закрытые корты Академии тенниса «Рекорт» Фото: Алексей Филинов Участники сразились за первые места в любительских и профессиональных категориях Фото: Алексей Филинов За первое место в каждой категории оба победителя получили сертификат на покупку 1 кв. метра в 12-м микрорайоне Сити в Ижевске Фото: Алексей Филинов На турнир игроки приходили семьями Фото: Алексей Филинов Организаторы отмечают, что первый турнир UDS OPEN 2023 положил начало регулярным и важным состязаниям Фото: Алексей Филинов Судил турнир Сергей Цигвинцев Фото: Алексей Филинов Для предпринимателей это была возможность не только проверить свои силы в игре, но и пообщаться с коллегами из разных отраслей Фото: Алексей Филинов В семейном парном разряде победили Каролина Копотева и Сергей Цигвинцев, второе место заняли Елена и Вячеслав Байраншины, третье — Павел и Семен Подгузовы Фото: Алексей Филинов В женском парном разряде первое место заняли Елена Кожевникова и Татьяна Касаткина, второе – Арина Петухова и Эльмира Гимранова, третье — Эльвира Исламова и Анна Расторгуева Фото: Алексей Филинов В категории «Смешанный парный разряд ПРО-АМ» первое место заняли Кирилл Сасовский и Владимир Феофилактов, второе — Андрей Попов и Роман Кожевников третье — Игорь Курочкин и Ирина Рябова Фото: Алексей Филинов Победителями в смешанном парном разряде Tour стали Денис и Артем Семеновы, второе место заняли Римма Рязанцева и Валерия Егорова, третье — Елена и Сергей Кожевниковы Фото: Алексей Филинов Следующая фотография 1 / 13 В Ижевске прошел бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. Его организовала компания UDS Фото: Алексей Филинов В состязаниях приняли участие более 130 предпринимателей Удмуртии Фото: Алексей Филинов Местом для проведения выбрали закрытые корты Академии тенниса «Рекорт» Фото: Алексей Филинов Участники сразились за первые места в любительских и профессиональных категориях Фото: Алексей Филинов За первое место в каждой категории оба победителя получили сертификат на покупку 1 кв. метра в 12-м микрорайоне Сити в Ижевске Фото: Алексей Филинов На турнир игроки приходили семьями Фото: Алексей Филинов Организаторы отмечают, что первый турнир UDS OPEN 2023 положил начало регулярным и важным состязаниям Фото: Алексей Филинов Судил турнир Сергей Цигвинцев Фото: Алексей Филинов Для предпринимателей это была возможность не только проверить свои силы в игре, но и пообщаться с коллегами из разных отраслей Фото: Алексей Филинов В семейном парном разряде победили Каролина Копотева и Сергей Цигвинцев, второе место заняли Елена и Вячеслав Байраншины, третье — Павел и Семен Подгузовы Фото: Алексей Филинов В женском парном разряде первое место заняли Елена Кожевникова и Татьяна Касаткина, второе – Арина Петухова и Эльмира Гимранова, третье — Эльвира Исламова и Анна Расторгуева Фото: Алексей Филинов В категории «Смешанный парный разряд ПРО-АМ» первое место заняли Кирилл Сасовский и Владимир Феофилактов, второе — Андрей Попов и Роман Кожевников третье — Игорь Курочкин и Ирина Рябова Фото: Алексей Филинов Победителями в смешанном парном разряде Tour стали Денис и Артем Семеновы, второе место заняли Римма Рязанцева и Валерия Егорова, третье — Елена и Сергей Кожевниковы Фото: Алексей Филинов