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Предприниматели взялись за ракетки

В Ижевске прошел первый бизнес-турнир по теннису UDS OPEN 2023

В столице Удмуртии 21 октября состоялся первый бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. В нем приняли участие более 130 предпринимателей. Соревнования проходили в любительских и профессиональных категориях, лучших определяли также в номинациях «Семейный парный разряд», «Женский парный разряд» и «Смешанный парный разряд». Турнир организовали на восьми закрытых кортах Академии тенниса «Рекорт». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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В Ижевске прошел бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. Его организовала компания UDS

В Ижевске прошел бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. Его организовала компания UDS

Фото: Алексей Филинов

В состязаниях приняли участие более 130 предпринимателей Удмуртии

В состязаниях приняли участие более 130 предпринимателей Удмуртии

Фото: Алексей Филинов

Местом для проведения выбрали закрытые корты Академии тенниса «Рекорт»

Местом для проведения выбрали закрытые корты Академии тенниса «Рекорт»

Фото: Алексей Филинов

Участники сразились за первые места в любительских и профессиональных категориях

Участники сразились за первые места в любительских и профессиональных категориях

Фото: Алексей Филинов

За первое место в каждой категории оба победителя получили сертификат на покупку 1 кв. метра в 12-м микрорайоне Сити в Ижевске

За первое место в каждой категории оба победителя получили сертификат на покупку 1 кв. метра в 12-м микрорайоне Сити в Ижевске

Фото: Алексей Филинов

На турнир игроки приходили семьями

На турнир игроки приходили семьями

Фото: Алексей Филинов

Организаторы отмечают, что первый турнир UDS OPEN 2023 положил начало регулярным и важным состязаниям

Организаторы отмечают, что первый турнир UDS OPEN 2023 положил начало регулярным и важным состязаниям

Фото: Алексей Филинов

Судил турнир Сергей Цигвинцев

Судил турнир Сергей Цигвинцев

Фото: Алексей Филинов

Для предпринимателей это была возможность не только проверить свои силы в игре, но и пообщаться с коллегами из разных отраслей

Для предпринимателей это была возможность не только проверить свои силы в игре, но и пообщаться с коллегами из разных отраслей

Фото: Алексей Филинов

В семейном парном разряде победили Каролина Копотева и Сергей Цигвинцев, второе место заняли Елена и Вячеслав Байраншины, третье — Павел и Семен Подгузовы

В семейном парном разряде победили Каролина Копотева и Сергей Цигвинцев, второе место заняли Елена и Вячеслав Байраншины, третье — Павел и Семен Подгузовы

Фото: Алексей Филинов

В женском парном разряде первое место заняли Елена Кожевникова и Татьяна Касаткина, второе – Арина Петухова и Эльмира Гимранова, третье — Эльвира Исламова и Анна Расторгуева

В женском парном разряде первое место заняли Елена Кожевникова и Татьяна Касаткина, второе – Арина Петухова и Эльмира Гимранова, третье — Эльвира Исламова и Анна Расторгуева

Фото: Алексей Филинов

В категории «Смешанный парный разряд ПРО-АМ» первое место заняли Кирилл Сасовский и Владимир Феофилактов, второе — Андрей Попов и Роман Кожевников третье — Игорь Курочкин и Ирина Рябова

В категории «Смешанный парный разряд ПРО-АМ» первое место заняли Кирилл Сасовский и Владимир Феофилактов, второе — Андрей Попов и Роман Кожевников третье — Игорь Курочкин и Ирина Рябова

Фото: Алексей Филинов

Победителями в смешанном парном разряде Tour стали Денис и Артем Семеновы, второе место заняли Римма Рязанцева и Валерия Егорова, третье — Елена и Сергей Кожевниковы

Победителями в смешанном парном разряде Tour стали Денис и Артем Семеновы, второе место заняли Римма Рязанцева и Валерия Егорова, третье — Елена и Сергей Кожевниковы

Фото: Алексей Филинов

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В Ижевске прошел бизнес-турнир по большому теннису UDS OPEN 2023. Его организовала компания UDS

Фото: Алексей Филинов

В состязаниях приняли участие более 130 предпринимателей Удмуртии

Фото: Алексей Филинов

Местом для проведения выбрали закрытые корты Академии тенниса «Рекорт»

Фото: Алексей Филинов

Участники сразились за первые места в любительских и профессиональных категориях

Фото: Алексей Филинов

За первое место в каждой категории оба победителя получили сертификат на покупку 1 кв. метра в 12-м микрорайоне Сити в Ижевске

Фото: Алексей Филинов

На турнир игроки приходили семьями

Фото: Алексей Филинов

Организаторы отмечают, что первый турнир UDS OPEN 2023 положил начало регулярным и важным состязаниям

Фото: Алексей Филинов

Судил турнир Сергей Цигвинцев

Фото: Алексей Филинов

Для предпринимателей это была возможность не только проверить свои силы в игре, но и пообщаться с коллегами из разных отраслей

Фото: Алексей Филинов

В семейном парном разряде победили Каролина Копотева и Сергей Цигвинцев, второе место заняли Елена и Вячеслав Байраншины, третье — Павел и Семен Подгузовы

Фото: Алексей Филинов

В женском парном разряде первое место заняли Елена Кожевникова и Татьяна Касаткина, второе – Арина Петухова и Эльмира Гимранова, третье — Эльвира Исламова и Анна Расторгуева

Фото: Алексей Филинов

В категории «Смешанный парный разряд ПРО-АМ» первое место заняли Кирилл Сасовский и Владимир Феофилактов, второе — Андрей Попов и Роман Кожевников третье — Игорь Курочкин и Ирина Рябова

Фото: Алексей Филинов

Победителями в смешанном парном разряде Tour стали Денис и Артем Семеновы, второе место заняли Римма Рязанцева и Валерия Егорова, третье — Елена и Сергей Кожевниковы

Фото: Алексей Филинов

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