Гособвинение запросило четыре года колонии для бывшего вице-мэра Миасса

В Центральном районном суде Челябинска прошли прения сторон по уголовному делу о получении взятки бывшим заместителем главы Миасса Арсеном Симоновым. Государственный обвинитель предложил назначить ему четыре года колонии общего режима, штраф 1 млн руб. и запрет занимать определенные должности на три года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в областной прокуратуре.

Арсена Симонова в январе 2023 года задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Как считает следствие, заместитель главы Миасса получил взятку в 50 тысяч руб. от представителя коммерческой компании. Средства предназначались за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания.

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