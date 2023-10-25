ЦБ: поддельный дирхам ОАЭ впервые выявлен в России

В России впервые выявлен поддельный дирхам Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Центробанк. По данным регулятора, в стране была обнаружена одна фальшивая купюра национальной валюты ОАЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir / Reuters Фото: Mohamed Azakir / Reuters

«Поддельных банкнот иностранных государств в третьем квартале 2023 года было выявлено 510 штук. Из них в июле обнаружена 291 подделка, в августе — 110, в сентябре — 109. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (428). Поддельных евро обнаружено 80. Кроме того, был обнаружен поддельный китайский юань (1) и дирхам ОАЭ (1)»,— пояснили в Банке России. Номиналы подделок не уточняются.

Статистика по выявленным фальшивым купюрам ведется ЦБ с 2010 года. За все это время о поддельных дирхамах не сообщалось.

В Банке России уточнили, что в третьем квартале этого года были выявлены 2 284 поддельные пятитысячные рублевые банкноты, 140 двухтысячных, 570 поддельных банкнот номиналом 1000 рублей. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (одна). Также было выявлено 45 поддельных монет номиналом 10 рублей и 21 — в 5 рублей.

В целом, по данным Центробанка, количество выявленных поддельных денег в России в третьем квартале 2023 года составило 3,1 тыс., что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно отчету ЦБ, большинство фальшивых банкнот было зарегистрировано в Центральном федеральном округе.

Александр Кислов