В Челябинской области оформили более 17 тысяч сертификатов на маткапитал

Отделение СФР по Челябинской области автоматически оформило 17044 сертификатов на материнский капитал в этом году. Теперь родителям не нужно подавать заявки на получение выплаты, а распоряжаться полученными средствами можно в приложении Госуслуг, сообщает пресс-служба Социального фонда России.

Сертификат на получение материнского капитала приходит в электронном виде после оформления свидетельства о рождении. Родитям нет необходимости приносить заявления. Этим методом фонд оформил южноуральцам всего 73, 6 тыс. сертификатов на маткапитал.

«Цифровая версия сертификата включает в себя все сведения, которые раньше указывались в бумажном документе, его при необходимости можно распечатать или сохранить на компьютер», – поясняет исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Через Госуслуги родители также могут выбрать, на что потратить маткапитал. Социальный Фонд рассматривает и подтверждает их решение в течение 10-20 дней.