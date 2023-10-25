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Коммерсантъ FM
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Для пользователей «Госуслуг» упростили регистрацию биометрии

Пользователи приложения «Госуслуги Биометрия» получили возможность зарегистрировать биометрию в упрощенном формате, без использования загранпаспорта нового поколения. Как сообщили ТАСС в Центре биометрических технологий (ЦБТ), теперь для регистрации биометрии нужна лишь подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и смартфон.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ЦБТ отмечают, что новый способ регистрации биометрии будет доступен в обновленной версии мобильного приложения. «Для этого остаточно подтвержденной учетной записи на портале госуслуг и смартфона, чтобы сделать фотографию и записать голос. Система самостоятельно идентифицирует человека, не требуя при этом никаких паролей и подтверждений»,— пояснили в центре. Уточняется, что нововведение реализовано по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Все данные граждан регистрируются и хранятся в Единой биометрической системе — общегосударственной платформе для обеспечения удаленной биометрической идентификации. Сдать биометрические данные бесплатно могут совершеннолетние граждане РФ. При этом в любой момент они имеют право отозвать согласие на обработку биометрии и потребовать ее уничтожить.

Александр Кислов

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