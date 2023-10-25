В Зауралье сотрудников машзавода обвиняют в получении 3 млн рублей подкупа

В Курганской области сотрудники ФСБ задержали главного инженера и менеджера ООО «Каргопольский машиностроительный завод». Они обвиняются в получении коммерческого подкупа в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) от челябинского подрядчика, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Уголовные дела по материалам УФСБ возбудило региональное управление Следственного комитета РФ. По версии следствия, в 2017-2022 годы в разное время руководитель подрядной организации из Челябинска через посредника передал сотрудникам машзавода деньги в качестве коммерческого подкупа. Так, главный инженер получил 1,6 млн руб. за включение в технологический процесс инструмента поставщика и содействие в заключении договоров. Менеджер машиностроительного завода получил 1,4 млн руб. за приоритетный выбор челябинской компании в качестве основного поставщика инструментов и комплектующих, считает следствие.

Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Оба признали вину и сотрудничают со следствием.

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