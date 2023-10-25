В Челябинске УФАС возбудило дело по рекламе «исцеляющих» БАДов

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело о недостоверной рекламе биологически активных и пищевых добавок. Информация распространялась в печатном издании «Про здоровье», сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Материалы об исцеляющих свойствах БАДов в виде вопросов и ответов содержали описание симптомов и степень опасности заболеваний, диагнозы, а также информацию о длительности применения препаратов. Реклама сопровождалась изображениями медицинских работников. В газете описывали конкретные случаи излечения людей в результате употребления добавок.

«По предварительной информации, текст рекламных статей вводит потребителей в заблуждение, поскольку данные препараты не являются лекарственными средствами»,– сообщает Челябинское УФАС.

В ведомстве подчеркивают, что закон «О рекламе» запрещает использовать в рекламе биологически активных добавок ссылки на конкретные случаи излечения людей после их приема, и образы медицинских работников. Также не допускается реклама, в которой нет части существенной информации и предупредительной надписи о том, что товар не является лекарственным средством.

Заседание комиссии по рассмотрению дела назначено на 15 ноября.

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