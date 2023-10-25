Догазификация обеспечила «НОВАТЭК-Челябинск» рекордный прирост числа абонентов

Количество заключенных «НОВАТЭК-Челябинск» за девять месяцев договоров на поставку пригородного газа увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным компании, это максимальный прирост числа клиентов за последние пять лет.

Такое количество абонентов «НОВАТЭК-Челябинск» связывает с программой догазификации. Объем газа по новой газификации составил 2,4 млн кубометров. Прямые договоры с компанией заключены у 953 тыс. клиентов – физических лиц. Из них 25% оплачивают газ через электронные квитанции.