Сказка оживет в «Чехове» в Канун Нового года

В новогоднюю ночь, когда сказка становится явью, в самом просторном и высокотехнологичном зале «Чехов» премиального отеля Гранд Ростов Хаятт Ридженси пройдет первый и единственный в своём роде бал по мотивам произведения «Щелкунчик».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ " Фото: представлено пресс-службой ООО «ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ "

Зал, украшенный роскошными декорациями, торжественно откроет свои двери 31го декабря в 21:00 в мир волшебства и чудес, где гостей встретит масштабная шоу-программа с харизматичным ведущим Вадимом Этаном, который точно не даст никому заскучать. Превосходящие все ожидания уникальные театральные постановки, сочетающие в себе хореографию, акробатику и карнавальное шествие в великолепных дизайнерских костюмах, не оставят равнодушным даже самого искушенного зрителя. Профессиональные танцоры представят новое веяние в мире современного танцевального искусства — иммерсивный балет, исполняемый в непосредственной близости к гостям. Живая музыка будет звучать на протяжении всего вечера и станет значительной частью изумительного шоу. На празднике прозвучат не только классические, но современные музыкальные композиции, которые эксклюзивно исполнит стильная кавер-группа Мелодия band.

В программу мероприятия также входит уникальный гала-ужин, состоящий из пяти курсов, сопровождаемый разнообразными алкогольными и безалкогольными напитками, детская анимационная программа, способная увлечь не только маленьких гостей, но и их родителей, а также флешмоб, который позволит каждому почувствовать себя частью любимой истории, знакомой с детства, и подарит незабываемые впечатления и самые яркие эмоции.

Пышное мероприятие с незабываемой атмосферой семейного праздника станет главным событием уходящего года.

Всем гостям, кто приобрел билет на мероприятие “Щелкунчик”, отель дарит праздничную скидку 24% на проживание в Гранд Ростов Хаятт Ридженси в новогоднюю ночь.

Узнать детали и забронировать место можно по тел.: +7(989)710-06-96 и на сайте https://ballgrandrostov.ru.

Grand Rostov Hyatt Regency: Премиальное качество и удобное расположение в центре города на ул. Большая Садовая 121 делает пятизвездочный отель «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» идеальным выбором как для бизнес-путешественников, так и для туристов. Просторный круглосуточный лобби-лаундж, большие конференц-залы, аутентичный итальянский ресторан Amalfi, панорамный азиатский ресторан-бар Empire и пятый в России фитнес-клуб премиум-класса World Class Deluxe в сочетании с высококлассным сервисом позволят отдохнуть и перезарядиться после насыщенного событиями дня. Стиль интерьеров «Гранд Ростов Хаятт Ридженси» отражает современный дух развивающегося мегаполиса. В отеле 187 превосходных номеров, включая 29 люксов. В каждом номере есть все необходимое для полноценного отдыха и продуктивной работы. Элегантный интерьер, выполненный из натуральных материалов, дополнен произведениями современного искусства. Из окон уютных стандартных номеров площадью от 35 кв. метров открывается панорама на пешеходный центр Ростова-на-Дону. Номера категории люкс площадью от 65 до 179 кв. метров гармонично сочетают гостиную, гардеробную, спальню, рабочие пространства и просторные ванные комнаты. Дизайнерский лобби-бар, где можно заказать завтраки, ароматную выпечку и выпить кофе, является новым местом встречи для жителей Ростова-на-Дону. Рядом расположен магазин Grab & Go, где ростовчане и гости города смогут приобрести различные гастрономические подарки, включая торты и пирожные от шеф-кондитера отеля, а также домашнее итальянское мороженое собственного производства. Светлые многофункциональные залы общей площадью 1 220 кв. метров, оснащенные современным аудио-видео оборудованием, позволяют проводить мероприятия любого формата: от камерных переговоров и презентаций до крупных конференций и свадеб. Самым большим залом отеля является многофункциональное пространство зал Чехов (площадью 342 кв. метров), которое прекрасно подойдет для проведения гала-ужинов и светских мероприятий. Этот зал с большим окнами выходит на отдельную террасу, идеально подходящую для кофе-брейков на свежем воздухе, а превосходный кейтеринг от команды поваров Hyatt порадует даже гурманов. Адрес: Большая Садовая, 121, Тел.: +7 863 238 1234 www.premiumhotelrostov.ru

ООО "ПРЕМИУМ ОТЕЛЬ РОСТОВ "