В Екатеринбурге гранитную карту сравнили с «могильной плитой» города

В Екатеринбурге в честь 300-летия города установили гранитную плиту, на которой нанесена дата основания города и текущий год. У горожан объект вызвал неоднозначную реакцию, из-за чего в социальных сетях его начали называть «могильной плитой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гранитная карта-памятник Екатеринбургу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Гранитная карта-памятник Екатеринбургу

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе администрации города «Ъ» заявили, что «все объекты вызывают неоднозначную реакцию, особенно у журналистов». «Отрадно, что жители смогли впервые узнать настоящую конфигурацию районов города. Ту, которая приведена в областных законах»,— отметили в мэрии. Менять внешний вид гранитной карты власти не планируют.

Гранитную карту установили в воскресенье, 22 октября, на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей молодежи. На ней изображены все восемь районов города. На портале госзакупок указано, что изначально мэрия предлагала разработать дизайн-проект, изготовить и установить карту почти за 4 млн руб. Однако победитель аукциона предложил услуги за 1,38 млн руб.

Размер гранитной карты составляет 1,5 х 1,5 метра. Она сделана из уральского гранита и гранитоидов. Объект стоит на железобетонном основании, облицованном той же горной породой, размеры которого 1,3 х 1,3 метра.

Илья Смирнов, Екатеринбург