Как это делали в Шотландии
История шотландского тартана
С чем ассоциируется Шотландия? Хороший виски, плохая погода и, конечно, килты. Последние, как правило, всегда в клетку, и именно об этом узоре и пойдет речь. Тартан — это клетчатый узор, который можно найти практически на любом элементе гардероба. Шарфы, пледы, килты, в некоторых случаях даже подкладка верхней одежды — этим узором украшается практически все. Осенью его можно встретить особенно часто, поэтому разбираемся, откуда пошел тартан и что он означает.
Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
На старом гэльском языке тартан пишется как Breacan и буквально переводится как «клетчатый». У него, кажется, бесконечное количество разновидностей. Основное связующее звено — пересечение горизонтальных и вертикальных линий. А каким будет это пересечение, его частота, цвет, форма, размер и количество линий, зависит уже от того, кто будет этот узор плести. Первые свидетельства о тартане датируются III веком нашей эры, однако доподлинно неизвестно, когда именно этот паттерн появился в обиходе человека. Сильнее всего тартан был распространен в Хайленде — крупнейшем регионе Шотландии, откуда он и распространился на всю страну, а позже и на весь мир.
В первую очередь тартан означает принадлежность к определенному клану — потому что именно они заселяли Хайленд. Традиционный шотландский образ выглядел примерно так: высокие кожаные сапоги, килт из плотной шерсти и с уникальным узором (который был визитной карточкой клана), плотная рубашка и шерстяной головной убор (bonnet), также украшенный гербом клана — как правило, это было изображение какого-то цветка. Цвета клана выбирались не случайно: раньше ткань окрашивали с помощью растений, корней и ягод, распространенных в определенном регионе, что наряду с узором давало окружающим понять, откуда родом тот или иной носитель тартана. С распространением химической окраски и прогрессом в области плетения тканей узоры стали более сложными, а процесс производства и пошива ткани, наоборот, заметно упростился.
Широкое распространение в фольклоре тартан получил во время Второго якобитского восстания. Принц Карл Эдуард Стюарт — или, как его называли, Красавчик принц Чарли — попытался захватить престол силами шотландских повстанцев в 1745 году. Его план, наравне с армией, потерпел поражение, однако британские солдаты еще долго вспоминали несколько тысяч шотландцев, марширующих в клетчатой одежде. Каждый, на ком был тартан, представлял собственный клан в этом восстании.
Со временем тартан стал частью королевского стиля — многие наследники престола, приезжая в Шотландию, отдавали должное культуре и наследию этого «непокоренного» народа. Долгое время этот узор ассоциировался с чопорным британским стилем — теплые клетчатые пледы украшали большое количество домов как в Шотландии, так и в Англии. В конце XVIII века клетчатый узор начал распространяться и в Америке. Однако там его называют plaid — «плед». Вместо конкретной вещи этот термин распространился на весь клетчатый узор, поэтому plaid shirt можно теоретически перевести как «пледовая рубашка».
По-новому на тартан взглянули в 1970-х. Благодаря распространению панк-культуры клетчатый узор обрел новую популярность. Историки утверждают, что выбор тартана не стал случайным: это своего рода послание английской власти. Вспоминая традиции свободы и восстания шотландского народа, настроенные против истеблишмента панки уместно чувствовали себя в тартане — символе борьбы и независимости. Сегодня тартан — один из самых распространенных осенних узоров. Клетчатые шарфы стали универсальным аксессуаром для холодного времени года. В следующий раз, выбирая вещь или аксессуар с таким принтом, обратите отдельное внимание на его происхождение — возможно, это привет из прошлого от настоящего шотландского клана.