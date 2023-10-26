Как это делали в Шотландии

С чем ассоциируется Шотландия? Хороший виски, плохая погода и, конечно, килты. Последние, как правило, всегда в клетку, и именно об этом узоре и пойдет речь. Тартан — это клетчатый узор, который можно найти практически на любом элементе гардероба. Шарфы, пледы, килты, в некоторых случаях даже подкладка верхней одежды — этим узором украшается практически все. Осенью его можно встретить особенно часто, поэтому разбираемся, откуда пошел тартан и что он означает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На старом гэльском языке тартан пишется как Breacan и буквально переводится как «клетчатый». У него, кажется, бесконечное количество разновидностей. Основное связующее звено — пересечение горизонтальных и вертикальных линий. А каким будет это пересечение, его частота, цвет, форма, размер и количество линий, зависит уже от того, кто будет этот узор плести. Первые свидетельства о тартане датируются III веком нашей эры, однако доподлинно неизвестно, когда именно этот паттерн появился в обиходе человека. Сильнее всего тартан был распространен в Хайленде — крупнейшем регионе Шотландии, откуда он и распространился на всю страну, а позже и на весь мир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Логан, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Бьюкенен, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года. Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Кэмпбелл из Аргайла, из «Кланов Шотландского нагорья», цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Колкхун, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Маколей, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Маклауд, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Макферсон, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Мензис, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Логан, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Бьюкенен, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года. Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Кэмпбелл из Аргайла, из «Кланов Шотландского нагорья», цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Колкхун, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Маколей, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Маклауд, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Макферсон, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Мензис, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

В первую очередь тартан означает принадлежность к определенному клану — потому что именно они заселяли Хайленд. Традиционный шотландский образ выглядел примерно так: высокие кожаные сапоги, килт из плотной шерсти и с уникальным узором (который был визитной карточкой клана), плотная рубашка и шерстяной головной убор (bonnet), также украшенный гербом клана — как правило, это было изображение какого-то цветка. Цвета клана выбирались не случайно: раньше ткань окрашивали с помощью растений, корней и ягод, распространенных в определенном регионе, что наряду с узором давало окружающим понять, откуда родом тот или иной носитель тартана. С распространением химической окраски и прогрессом в области плетения тканей узоры стали более сложными, а процесс производства и пошива ткани, наоборот, заметно упростился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Прощание принца Чарли с Флорой Макдональд, 1746 год (1905). Флора Макдональд помогла якобитскому претенденту Чарльзу Эдуарду Стюарту бежать после его поражения от англичан в битве при Каллодене. Из книги Касселла «История Англии» Фото: The Print Collector / Getty Images Фрагмент пледа середины 18 века, принадлежавший принцу Чарльзу Эдварду Стюарту (Бонни принц Чарли), который был продан на аукционе Phillips в Эдинбурге за 1650 фунтов стерлингов Фото: Ben Curtis - PA Images / PA Images / Getty Images Эдинбург, энтузиасты якобитства в парадных костюмах горцев принимают участие в праздновании годовщины битвы при Престонпансе 1745 года, 2007 год Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Прощание принца Чарли с Флорой Макдональд, 1746 год (1905). Флора Макдональд помогла якобитскому претенденту Чарльзу Эдуарду Стюарту бежать после его поражения от англичан в битве при Каллодене. Из книги Касселла «История Англии» Фото: The Print Collector / Getty Images Фрагмент пледа середины 18 века, принадлежавший принцу Чарльзу Эдварду Стюарту (Бонни принц Чарли), который был продан на аукционе Phillips в Эдинбурге за 1650 фунтов стерлингов Фото: Ben Curtis - PA Images / PA Images / Getty Images Эдинбург, энтузиасты якобитства в парадных костюмах горцев принимают участие в праздновании годовщины битвы при Престонпансе 1745 года, 2007 год Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Широкое распространение в фольклоре тартан получил во время Второго якобитского восстания. Принц Карл Эдуард Стюарт — или, как его называли, Красавчик принц Чарли — попытался захватить престол силами шотландских повстанцев в 1745 году. Его план, наравне с армией, потерпел поражение, однако британские солдаты еще долго вспоминали несколько тысяч шотландцев, марширующих в клетчатой одежде. Каждый, на ком был тартан, представлял собственный клан в этом восстании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Принц Филипп и Королева Елизавета II принимают участие в Бремарских играх в Шотландии, 1994 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принцесса Диана,1992 год Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images Принц Уильям, герцог Кембриджский, и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2019 год Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуоллская, в балморалском клетчатом костюме принимают участие в Бремарских играх, 2006 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Принц Филипп и Королева Елизавета II принимают участие в Бремарских играх в Шотландии, 1994 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images Принцесса Диана,1992 год Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images Принц Уильям, герцог Кембриджский, и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2019 год Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуоллская, в балморалском клетчатом костюме принимают участие в Бремарских играх, 2006 год Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Со временем тартан стал частью королевского стиля — многие наследники престола, приезжая в Шотландию, отдавали должное культуре и наследию этого «непокоренного» народа. Долгое время этот узор ассоциировался с чопорным британским стилем — теплые клетчатые пледы украшали большое количество домов как в Шотландии, так и в Англии. В конце XVIII века клетчатый узор начал распространяться и в Америке. Однако там его называют plaid — «плед». Вместо конкретной вещи этот термин распространился на весь клетчатый узор, поэтому plaid shirt можно теоретически перевести как «пледовая рубашка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вивьен Вествуд, 2016 год Фото: Ki Price / Getty Images Актер Шон Коннери, 2004 год Фото: Evan Agostini / Getty Images Жан Поль Готье, 1992 год Фото: Getty Images дизайнер Александр Маккуин и актриса Сара Джессика Паркер, 2006 год Фото: Evan Agostini / Getty Images Памела Рук, она же Джордан, и Саймон Баркер, она же Сикс, 1977 год Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images Следующая фотография 1 / 5 Вивьен Вествуд, 2016 год Фото: Ki Price / Getty Images Актер Шон Коннери, 2004 год Фото: Evan Agostini / Getty Images Жан Поль Готье, 1992 год Фото: Getty Images дизайнер Александр Маккуин и актриса Сара Джессика Паркер, 2006 год Фото: Evan Agostini / Getty Images Памела Рук, она же Джордан, и Саймон Баркер, она же Сикс, 1977 год Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images

По-новому на тартан взглянули в 1970-х. Благодаря распространению панк-культуры клетчатый узор обрел новую популярность. Историки утверждают, что выбор тартана не стал случайным: это своего рода послание английской власти. Вспоминая традиции свободы и восстания шотландского народа, настроенные против истеблишмента панки уместно чувствовали себя в тартане — символе борьбы и независимости. Сегодня тартан — один из самых распространенных осенних узоров. Клетчатые шарфы стали универсальным аксессуаром для холодного времени года. В следующий раз, выбирая вещь или аксессуар с таким принтом, обратите отдельное внимание на его происхождение — возможно, это привет из прошлого от настоящего шотландского клана.

Илья Петрук