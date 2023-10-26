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Как это делали в Шотландии

История шотландского тартана

С чем ассоциируется Шотландия? Хороший виски, плохая погода и, конечно, килты. Последние, как правило, всегда в клетку, и именно об этом узоре и пойдет речь. Тартан — это клетчатый узор, который можно найти практически на любом элементе гардероба. Шарфы, пледы, килты, в некоторых случаях даже подкладка верхней одежды — этим узором украшается практически все. Осенью его можно встретить особенно часто, поэтому разбираемся, откуда пошел тартан и что он означает.

Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год

Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Члены Королевского Дубового общества принимают участие в собрании Гленфиннанского нагорья, 2023 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

На старом гэльском языке тартан пишется как Breacan и буквально переводится как «клетчатый». У него, кажется, бесконечное количество разновидностей. Основное связующее звено — пересечение горизонтальных и вертикальных линий. А каким будет это пересечение, его частота, цвет, форма, размер и количество линий, зависит уже от того, кто будет этот узор плести. Первые свидетельства о тартане датируются III веком нашей эры, однако доподлинно неизвестно, когда именно этот паттерн появился в обиходе человека. Сильнее всего тартан был распространен в Хайленде — крупнейшем регионе Шотландии, откуда он и распространился на всю страну, а позже и на весь мир.

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Логан, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Логан, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Бьюкенен, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года.

Бьюкенен, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года.

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Кэмпбелл из Аргайла, из «Кланов Шотландского нагорья», цветная литография 1845 года

Кэмпбелл из Аргайла, из «Кланов Шотландского нагорья», цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Колкхун, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Колкхун, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Маколей, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Маколей, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Маклауд, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Маклауд, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Макферсон, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Макферсон, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Мензис, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Мензис, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

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Логан, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Бьюкенен, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года.

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Кэмпбелл из Аргайла, из «Кланов Шотландского нагорья», цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Колкхун, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Маколей, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Маклауд, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Макферсон, из «Кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

Мензис, «Из кланов Шотландского нагорья», издательство, цветная литография 1845 года

Фото: Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images

В первую очередь тартан означает принадлежность к определенному клану — потому что именно они заселяли Хайленд. Традиционный шотландский образ выглядел примерно так: высокие кожаные сапоги, килт из плотной шерсти и с уникальным узором (который был визитной карточкой клана), плотная рубашка и шерстяной головной убор (bonnet), также украшенный гербом клана — как правило, это было изображение какого-то цветка. Цвета клана выбирались не случайно: раньше ткань окрашивали с помощью растений, корней и ягод, распространенных в определенном регионе, что наряду с узором давало окружающим понять, откуда родом тот или иной носитель тартана. С распространением химической окраски и прогрессом в области плетения тканей узоры стали более сложными, а процесс производства и пошива ткани, наоборот, заметно упростился.

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Прощание принца Чарли с Флорой Макдональд, 1746 год (1905). Флора Макдональд помогла якобитскому претенденту Чарльзу Эдуарду Стюарту бежать после его поражения от англичан в битве при Каллодене. Из книги Касселла «История Англии»

Прощание принца Чарли с Флорой Макдональд, 1746 год (1905). Флора Макдональд помогла якобитскому претенденту Чарльзу Эдуарду Стюарту бежать после его поражения от англичан в битве при Каллодене. Из книги Касселла «История Англии»

Фото: The Print Collector / Getty Images

Фрагмент пледа середины 18 века, принадлежавший принцу Чарльзу Эдварду Стюарту (Бонни принц Чарли), который был продан на аукционе Phillips в Эдинбурге за 1650 фунтов стерлингов

Фрагмент пледа середины 18 века, принадлежавший принцу Чарльзу Эдварду Стюарту (Бонни принц Чарли), который был продан на аукционе Phillips в Эдинбурге за 1650 фунтов стерлингов

Фото: Ben Curtis - PA Images / PA Images / Getty Images

Эдинбург, энтузиасты якобитства в парадных костюмах горцев принимают участие в праздновании годовщины битвы при Престонпансе 1745 года, 2007 год

Эдинбург, энтузиасты якобитства в парадных костюмах горцев принимают участие в праздновании годовщины битвы при Престонпансе 1745 года, 2007 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

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Прощание принца Чарли с Флорой Макдональд, 1746 год (1905). Флора Макдональд помогла якобитскому претенденту Чарльзу Эдуарду Стюарту бежать после его поражения от англичан в битве при Каллодене. Из книги Касселла «История Англии»

Фото: The Print Collector / Getty Images

Фрагмент пледа середины 18 века, принадлежавший принцу Чарльзу Эдварду Стюарту (Бонни принц Чарли), который был продан на аукционе Phillips в Эдинбурге за 1650 фунтов стерлингов

Фото: Ben Curtis - PA Images / PA Images / Getty Images

Эдинбург, энтузиасты якобитства в парадных костюмах горцев принимают участие в праздновании годовщины битвы при Престонпансе 1745 года, 2007 год

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Широкое распространение в фольклоре тартан получил во время Второго якобитского восстания. Принц Карл Эдуард Стюарт — или, как его называли, Красавчик принц Чарли — попытался захватить престол силами шотландских повстанцев в 1745 году. Его план, наравне с армией, потерпел поражение, однако британские солдаты еще долго вспоминали несколько тысяч шотландцев, марширующих в клетчатой одежде. Каждый, на ком был тартан, представлял собственный клан в этом восстании.

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Принц Филипп и Королева Елизавета II принимают участие в Бремарских играх в Шотландии, 1994 год

Принц Филипп и Королева Елизавета II принимают участие в Бремарских играх в Шотландии, 1994 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принцесса Диана,1992 год

Принцесса Диана,1992 год

Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

Принц Уильям, герцог Кембриджский, и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2019 год

Принц Уильям, герцог Кембриджский, и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2019 год

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуоллская, в балморалском клетчатом костюме принимают участие в Бремарских играх, 2006 год

Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуоллская, в балморалском клетчатом костюме принимают участие в Бремарских играх, 2006 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

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Принц Филипп и Королева Елизавета II принимают участие в Бремарских играх в Шотландии, 1994 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Принцесса Диана,1992 год

Фото: Jayne Fincher / Princess Diana Archive / Getty Images

Принц Уильям, герцог Кембриджский, и Кэтрин, герцогиня Кембриджская, 2019 год

Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принц Чарльз, принц Уэльский и Камилла, герцогиня Корнуоллская, в балморалском клетчатом костюме принимают участие в Бремарских играх, 2006 год

Фото: Tim Graham Photo Library / Getty Images

Со временем тартан стал частью королевского стиля — многие наследники престола, приезжая в Шотландию, отдавали должное культуре и наследию этого «непокоренного» народа. Долгое время этот узор ассоциировался с чопорным британским стилем — теплые клетчатые пледы украшали большое количество домов как в Шотландии, так и в Англии. В конце XVIII века клетчатый узор начал распространяться и в Америке. Однако там его называют plaid — «плед». Вместо конкретной вещи этот термин распространился на весь клетчатый узор, поэтому plaid shirt можно теоретически перевести как «пледовая рубашка».

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Вивьен Вествуд, 2016 год

Вивьен Вествуд, 2016 год

Фото: Ki Price / Getty Images

Актер Шон Коннери, 2004 год

Актер Шон Коннери, 2004 год

Фото: Evan Agostini / Getty Images

Жан Поль Готье, 1992 год

Жан Поль Готье, 1992 год

Фото: Getty Images

дизайнер Александр Маккуин и актриса Сара Джессика Паркер, 2006 год

дизайнер Александр Маккуин и актриса Сара Джессика Паркер, 2006 год

Фото: Evan Agostini / Getty Images

Памела Рук, она же Джордан, и Саймон Баркер, она же Сикс, 1977 год

Памела Рук, она же Джордан, и Саймон Баркер, она же Сикс, 1977 год

Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images

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Вивьен Вествуд, 2016 год

Фото: Ki Price / Getty Images

Актер Шон Коннери, 2004 год

Фото: Evan Agostini / Getty Images

Жан Поль Готье, 1992 год

Фото: Getty Images

дизайнер Александр Маккуин и актриса Сара Джессика Паркер, 2006 год

Фото: Evan Agostini / Getty Images

Памела Рук, она же Джордан, и Саймон Баркер, она же Сикс, 1977 год

Фото: Daily Mirror / Mirrorpix / Mirrorpix / Getty Images

По-новому на тартан взглянули в 1970-х. Благодаря распространению панк-культуры клетчатый узор обрел новую популярность. Историки утверждают, что выбор тартана не стал случайным: это своего рода послание английской власти. Вспоминая традиции свободы и восстания шотландского народа, настроенные против истеблишмента панки уместно чувствовали себя в тартане — символе борьбы и независимости. Сегодня тартан — один из самых распространенных осенних узоров. Клетчатые шарфы стали универсальным аксессуаром для холодного времени года. В следующий раз, выбирая вещь или аксессуар с таким принтом, обратите отдельное внимание на его происхождение — возможно, это привет из прошлого от настоящего шотландского клана.

Илья Петрук

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