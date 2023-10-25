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Коммерсантъ FM
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Дума подправила законодательство о выборах президента

Госдума во вторник приняла во втором чтении два законопроекта, касающиеся выборов президента. Первый из них — пакет поправок непосредственно к закону «О выборах президента РФ» — внесла на рассмотрение палаты 5 октября группа депутатов и сенаторов во главе с председателями комитетов по законодательству Госдумы и Совета федерации Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. В первом чтении документ был одобрен 17 октября. Предложенные поправки в основном аналогичны изменениям, внесенным ранее в законы о выборах депутатов Госдумы и о гарантиях избирательных прав. В частности, одна из таких новелл разрешает региональным и муниципальным властям выделять из своих бюджетов деньги на выплаты членам избиркомов и информирование избирателей, а другая разрешает вести фото- и видеосъемку на участках только аккредитованным представителям СМИ и наблюдателям.

Кроме того, был одобрен законопроект парламента Кабардино-Балкарии, в который авторы первой инициативы 23 октября внесли ряд поправок, регламентирующих проведение выборов (в том числе и президентских) в условиях военного положения. Согласно этим изменениям, Центризбирком может устанавливать особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны военного положения. Фото- и видеосъемка в помещениях для голосования, расположенных в воинских частях, допускается только силами аккредитованных представителей СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части. На избирательных участках за пределами России время начала и окончания голосования может быть изменено по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение выборов может представлять угрозу жизни и здоровью граждан. Об этом должны быть оперативно проинформированы Центризбирком и МИД России.

Третье чтение обоих законопроектов намечено на 25 октября.

Ксения Веретенникова

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