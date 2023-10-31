Банк нефинансовых данных

Организации финансового сектора повсеместно и существенно отстают в уровне и качестве раскрытия информации в области устойчивости. Какие меры регуляторы принимают для повышения уровня единообразия, глубины и полезности информации о подверженности рискам, об использовании возможностей, эколого-климатическом, социальном и управленческом воздействии финансовых институтов, рассказывает председатель Комитета по интегрированной отчетности Иван Тополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным KPMG, лишь 34% крупнейших глобальных финансовых институтов соблюдают требования Рабочей группы по раскрытию нефинансовой информации в области климата (Task Force on Climate Related Financial Disclosures — TCFD) и 61% раскрывают цели в сфере выбросов углекислого газа по сравнению с 60% и 89% организаций соответственно в целом. Препятствия широкому распространению практики нефинансовой отчетности в банках и страховых компаниях — ограниченные технологические возможности сбора собственных и клиентских данных, приоритет других форм обязательной отчетности, многообразие стандартов и рамок раскрытия нефинансовой информации, дефицит персонала, привычный фокус на финансовой эффективности в управлении организацией и представлении результатов ее деятельности.

Стандарты

Регулярное предоставление нефинансовой информации очевидно обеспечивается требованием ее обязательного раскрытия. В международной практике соответствующие требования к информации в сфере устойчивого развития, например публичных компаний, встречаются не так часто, не говоря уже о таких требованиях к компаниям финансового сектора.

Требования обязательного раскрытия информации о ESG-рисках сформулированы Европейским банковским управлением (European Banking Authority — EBA) в начале 2022-го с применением в отчетности за 2023 год. В отличие от многих регламентирующих документов, выпущенные EBA стандарты обеспечивают исключительный уровень формализации требований и содержат детальные инструкции их применения. Важная особенность стандартов EBA — количественные метрики подверженности климатическим рискам, в том числе объема активов, связанных с углеродом, и активов, подверженных воздействию хронических и острых климатических событий, а также доли активов, связанных с финансированием устойчивого развития в соответствии с таксономией ЕС.

Развитие нефинансовой отчетности в ЕС обеспечивается применением ESRS — европейских стандартов отчетности об устойчивости. Для их отраслевого развития Европейская консультативная группа по финансовой отчетности (European Financial Reporting Advisory Group — EFRAG) летом 2023 года начала формировать консультативные панели банковского сектора, рынка капитала и страхования с целью разработки стандартов для финансового сектора. Но в октябре 2023-го их принятие было отложено до 2026 года для сокращения бремени отчетности участников финансового рынка в ответ на запросы корпоративного сектора. Пока планируемых или индикативных дат выпуска стандартов для финансового сектора от EFRAG нет, как и для других анонсированных отраслевых стандартов, например в нефтегазовой, угольной и горнодобывающей, дорожно-транспортной отраслях и агропромышленном комплексе.

Впрочем, накануне решения об отсрочке создания отраслевых стандартов ESRS GRI, чьи стандарты нефинансовой отчетности являются самыми распространенными в мире и в России, выпустила в сентябре 2023 года совместное с EFRAG заявление о высоком уровне взаимного соответствия стандартов и сформировала в третьем квартале 2023-го три технических комитета, аналогичных инициированным EFRAG: банковского сектора, рынка капитала и страхования — для разработки отраслевых стандартов. Их проекты планируется представить в четвертом квартале 2023 года.

В странах BRICS релевантным для анализа опытом регулирования раскрытия нефинансовой информации в финансовом секторе обладают Бразилия и Китай. В сентябре 2021-го ЦБ Бразилии выпустил Новое регулирование о раскрытиях в области социальных, экологических и климатических рисков, предусматривающее ежегодное составление финансовыми институтами отчета о социальных, экологических и климатических рисках и возможностях, подлежащее применению с декабря 2022 года. Документ подготовлен на основе рекомендаций TCFD, однако не ограничился рассмотрением только климатических рисков и с учетом значимости для Бразилии и ее финансовой системы охватывал социальные и экологические риски. Народным банком Китая в июле 2021 года выпущены Рекомендации для раскрытия экологической информации финансовым институтам, чему предшествовали различные модели тестирования нефинансовых раскрытий. Например, с 2018 года проводился четырехлетний совместный пилотный проект Великобритании и Китая по раскрытию климатической и экологической информации 10 и далее 13 организациями финансового сектора, который курировали Народный банк Китая и Банк Англии.

Надзор

Альтернативная модель раскрытия нефинансовой информации развивается в Великобритании. В отсутствие обязательных требований подразделение Банка Англии надзирает за реализацией финансовым сектором ожиданий регулятора в отношении нефинансовых раскрытий. В 2019 году Управление пруденциального регулирования (Prudential Regulation Authority — PRA), входящее в структуру регулятора, стало первым пруденциальным регулятором, опубликовавшим в Надзорном заявлении SS3/19 свои ожидания о порядке совершенствования подходов банков и страховщиков к управлению финансовыми рисками, связанными с изменением климата. Кроме прочего заявление PRA формулировало ожидания разработки поднадзорными организациями подхода к климатическим раскрытиям на основе рекомендаций TCFD. В 2020 году управление проинформировало организации финансового сектора о необходимости быть готовыми к концу 2021-го продемонстрировать, что ожидания, изложенные в SS3/19, были реализованы и внедрены в финансовых институтах в полной мере, и о начале реализации надзора за выполнением этого с 2022 года. С учетом характера, масштаба и сложности бизнеса различных организаций финансового сектора PRA указало, что меры реализации ожиданий должны быть соразмерны особенностям организации. PRA также предполагало, что банки и страховые организации проведут и представят анализ проблем и барьеров, препятствующих применению подходов SS3/19, изучат и примут альтернативные временные меры преодоления таких проблем в будущем.

В национальной практике информационные письма Банка России об учете климатических рисков, ESG-факторов и раскрытии информации в области устойчивого развития финансовыми организациями принимают во внимание международную практику (в том числе TCFD и документы Центрального банка Бразилии). Сейчас они не содержат указаний на порядок организации надзора и контроля за реализацией рекомендаций, изложенных в них. Модель взаимодействия регулятора и организаций финансового сектора в отношении сформулированных для отрасли ориентиров, реализованная PRA, может представлять практический интерес для национального регулятора и формировать ожидания отрасли о предстоящих изменениях применимости рекомендаций Банка России.

Архитектура выбора

Как национальный регулятор мог бы адаптировать международный опыт для систематического представления организациями финансового сектора информации об их устойчивости в контексте ESG-факторов? Для финансовых институтов, входящих в верхние строчки топ-30 консолидированного рэнкинга ИНФРАГРИН-2022 (финансы) (см. таблицу), ответ на этот вопрос может показаться нерелевантным: ESG-оценки формируются на основе публичной нефинансовой информации или информации, предоставляемой компаниями иначе. Все участники рэнкинга ИНФРАГРИН уже раскрывают нефинансовую информацию о своей деятельности и в большинстве своем упоминаются в трех и большем количестве рэнкингов, что свидетельствует о высоком уровне зрелости практик отчетности об устойчивости в таких организациях. Первые 50% финансовых институтов в рэнкинге почти совпадают с перечнем системно значимых кредитных организаций, на долю которых, по данным ЦБ, приходится около 78% активов российского банковского сектора на 17 октября, предвосхищая список потенциальных объектов надзора в сфере нефинансовых раскрытий.

Для других организаций финансового сектора неотвратимость перспективы стать частью компаний, раскрывающих нефинансовую информацию, определяется приоритетами национального развития. Принятая в октябре 2023-го Климатическая доктрина РФ определяет необходимость достижения климатической нейтральности не позднее 2060 года, снимая вопрос о природе климатического вопроса в национальной повестке устойчивого развития и определяя роль финансового сектора в выборе эффективных мер для адаптации к климатическим изменениям. Роль регулятора могла бы состоять в развитии существующих рекомендаций при помощи прикладных платформенных механизмов для раскрытия нефинансовых данных, учитывающих масштабы и профиль деятельности, ресурсные возможности и уровень технологической зрелости финансовых институтов.