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Коммерсантъ FM
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Не выходя из комнаты

На первом месте в британском чарте «Sick Boi» Рена

Молодой валлиец Рен находится на первом месте в списке ста лучших альбомов Великобритании с альбомом «Sick Boi». Он обошел в чартах Дрейка, Оливию Родриго и икону британской поп-музыки Рика Эстли. О том, как, практически не вставая с больничной койки, рэпер и мультиинструменталист превратился в главного артиста Соединенного Королевства, рассказывает Игорь Гаврилов.

В клипе «Hi, Ren» на экране был только Рен, игравший на гитаре, сидя в ночной рубашке в кресле-каталке

В клипе «Hi, Ren» на экране был только Рен, игравший на гитаре, сидя в ночной рубашке в кресле-каталке

Фото: @renmakesmusic

В клипе «Hi, Ren» на экране был только Рен, игравший на гитаре, сидя в ночной рубашке в кресле-каталке

Фото: @renmakesmusic

Рик Эстли долго готовился к очередному рывку к вершине. Уже сорок лет его баритон царит в сердцах старшеклассниц и домохозяек благодаря песне «Never Gonna Give You Up». Спустя 20 лет после выхода она обрела вторую жизнь благодаря интернет-мему, распространенному среди фанатов видеоигр по всему миру. По состоянию на июль 2023 года клип «Never Gonna Give You Up» посмотрели в интернете более 1,4 миллиарда раз.

Нынешним летом Рик Эстли дважды выступил на фестивале Glastonbury, что даже для народного артиста всей Великобритании случай небывалый. Он сыграл сет супершлягеров, в котором наряду с его собственными хитами нашлось место «As It Was» Харри Стайлза, «We Will Rock You» Queen и «Highway To Hell» AC/DC, причем в последнем номере Эстли еще и играл на барабанах. Второй его выход состоял из песен группы The Smiths, а аккомпанировали ему музыканты группы Blossoms. Весь этот аттракцион складывался из деталей, близких сердцу любого британского меломана. Можно было не сомневаться в чартовых перспективах грядущего альбома Рика Эстли «Are We There Yet?».

На прошлой неделе этот альбом соревновался за первое место с новым альбомом «Sick Boi», который выпустил Рен (его полное имя Рен Эрин Гилл). Эстрадный классик и инди-рэпер претендовали на трон, который на тот момент занимал канадский рэпер Дрейк с альбомом «For All The Dogs».

Рен работает в музыкальной индустрии с начала 2010-х. Однако его карьере постоянно мешали проблемы с ментальным и физическим здоровьем. Причем синдром хронической усталости, который Рен долго лечил различными препаратами, оказался неверно поставленным диагнозом. Свой альбом в рамках контракта с рекорд-мейджором Sony Music Рен так и не дописал, а практически все песни для инди-дебюта «Freckled Angels» (2016) записал в своей спальне, воюя с болезнью Лайма (она же клещевой боррелиоз). Когда Рен не был занят лечением, он выступал на улицах Брайтона вместе с группой The Big Push. Видеоролики, снятые во время их уличных выступлений, набирали миллионы просмотров.

Группа The Big Push повторяла судьбу таких сегодняшних звезд, как Заз, Села Сью и Maneskin, также оттачивавших мастерство на улицах. А Рен еще и виртуозно владел искусством продвижения своего творчества в соцсетях. Например, у его аккаунта в TikTok сейчас 900 c лишним тысяч подписчиков.

Оставаясь независимым музыкантом и проходя лечение в Канаде, в декабре 2022 года Рен выпустил клип «Hi, Ren», в котором подробно рассказал историю борьбы со своими недугами. Клип был снят в одной комнате, без спецэффектов. На экране был только Рен, игравший на гитаре, сидя в ночной рубашке в кресле-каталке. Он пел и читал рэп сразу за нескольких персонажей, олицетворявших голоса в его голове. Артистической энергии в этом видео было столько, что его «малобюджетность» мало кто заметил. Роликом музыканта, о котором мало кто что-либо слышал до этого времени, активно обменивались пользователи соцсетей, и на сегодняшний день только в YouTube его посмотрели 20 миллионов раз. В последующих видео Рен словно продолжал начатый в «Hi, Ren» разговор. Он снимал ролики в декорациях «Hi, Ren», выходил на улицу в кавере на «Bitter Sweet Symphony» The Verve, а в клипе «Suicide» использовал анимацию и при этом продолжал давать многословные комментарии к своему творчеству и к своему лечению на всех возможных ресурсах.

Альбом «Sick Boi» вышел 13 октября. Отталкиваясь от идей и образов, заявленных в «Hi, Ren», Рен фактически записал современную оперу, используя весь свой исполнительский и продюсерский арсенал, от рэпа и регги до бельканто и классической фламенко-гитары. За Рена страшно. И не из-за его болезней — на экране он полон жизни. Страшно за то, как много ему дано. Как много он умеет и знает. Все, что представлено на «Sick Boi», он сочинил и спродюсировал сам. Вот этот парень с бритым затылком, в адидасовском костюме, как у гопников из подворотни, вывезет ли он, вынесет ли все, что рождается в его голове и теперь доступно миллионам? Его образ не вяжется с понятием «масштаб», но он, как пишут комментаторы в YouTube, «ломает дверь и врывается в комнату, непримиримый, бессовестный, бесстрашный».

В последние сутки перед обнародованием результатов Рен почти не спал, всеми способами агитируя фанатов в сети слушать и покупать «Sick Boi». За 24 часа до эфира на BBC Radio 1 Рика Эстли и Рена разделяли 350 чартовых единиц (эквивалентов одной покупки или стрима). Ролик, где Рен в компании друзей слушает национальный хит-парад, а потом обнимается со своими пацанами на крыльце какой-то простецкой дачи, практически избы, полон необработанной человеческой подлинности и тоже работает на альбом. Теперь у Рена следующая задача — сделать так, чтобы его «Больного парня» не столкнул с пьедестала вышедший неделей позже новый альбом The Rolling Stones.

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