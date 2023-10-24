Госдума в осеннюю сессию поработает больше запланированного

Совет Думы в понедельник внес изменения в порядок работы нижней палаты в ходе осенней сессии. Депутаты не поедут в регионы работать с избирателями с 30 октября по 5 ноября, как это предполагалось раньше. Вместо этого следующая неделя станет пленарной, и на ней дополнительно пройдут еще три заседания.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что изменения в порядке работы связаны с необходимостью рассмотрения большого числа законопроектов, которых «ждут граждане». «У нас в законодательном портфеле 1073 инициативы,— сообщил господин Володин на заседании совета палаты.— В повестке ряд важных социальных законопроектов, принятия которых ждут граждане, в том числе о повышении МРОТ, об увеличении пенсий на 7,5% неработающим пенсионерам. До конца ноября Госдуме необходимо принять федеральный бюджет на 2024–2026 годы, сейчас над ним идет работа в профильных комитетах».

Спикер также напомнил, что 16 ноября депутаты заслушают доклад председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики, кроме того, до конца года на пленарных заседаниях нижней палаты в рамках правительственного часа будут выступать с отчетами федеральные министры. Финальное заседание осенней сессии пока запланировано на 21 декабря, а последняя неделя 2023 года должна стать региональной.

Ксения Веретенникова